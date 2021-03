Francja proponuje wpisanie bagietki na listę UNESCO

W poniedziałek, 21 grudnia mija termin na zgłoszenie dwóch kandydatów Sejmu do Rady Polityki Pieniężnej, a do wtorku, 22 grudnia mają być zgłoszone trzy nazwiska kandydatów Senatu do RPP. W mediach pojawiła się już długa lista nazwisk potencjalnych członków Rady. To spośród nich mający w Sejmie i Senacie większość klub PiS wskaże tych, którzy zostaną wybrani do nowej RPP