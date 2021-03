Soboń: Niebawem projekt Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

Prace w Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) dotyczące wydzielenia aktywów wydobywczych i energetycznych pracujących w oparciu o węgiel do nowego podmiotu gospodarczego są na etapie „końcowych wyliczeń wszystkich skutków”, poinformował wiceminister Artur Soboń. Nowy podmiot będzie nosił nazwę Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Jesteśmy już na końcowych wyliczeniach wszystkich skutków związanych z wydzieleniem aktywów węglowych do osobnego podmiotu. Taki zarys, projekt, strategia jak to ma funkcjonować jest gotowy. Wygląda na to, że pomysł jest całkowicie realny, możliwy do zrealizowania i jest to pożądane dla całego rynku - powiedział Soboń podczas X Meetingu Gospodarczego Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).