Elon Musk: Za Teslę możesz już zapłacić w bitcoinach!

Koncern Elona Muska od dłuższego czasu aktywnie wspiera kryptowalutę i to nie tylko dobrym słowem - najpierw zainwestował w nią dużo pieniędzy, a teraz akceptuje ją jako metodę płatności za swoje auta - informuje portal geekweek.pl.

Bitcoin od kilku miesięcy pnie się do góry i bije kolejne rekordy, co jak wiele razy już powtarzaliśmy jest również zasługą dużych międzynarodowych koncernów, które postanowiły mocno w niego zainwestować, uwiarygadniając jednocześnie tę kryptowalutę. Pewnym przełomem była decyzja serwisu PayPal, który umożliwił swoim amerykańskim użytkownikom kupowanie, przechowywanie i sprzedaż czterech kryptowalut, w tym właśnie bitcoina. Jak sugeruje Yahoo Finance, firmy z Wall Street wydały w 2020 roku łącznie ponad 5 mld USD na inwestycje w zasoby cyfrowe, w tym bitcoina, a co więcej robią to coraz odważniej.

Jedną z nich jest oczywiście Tesla, która dotrzymuje właśnie zapowiedzi z początku roku, tj. umożliwia płacenie Bitcoinem za zakupy aut. Takie informacje znalazły się na oficjalnej stronie Tesli, ale wieści ogłosił również sam Elon Musk, publikując wpis na Twitterze o treści „możesz teraz kupić Teslę za Bitcoiny”.

A w jaki sposób wygląda taka płatność? Jak możemy się dowiedzieć ze strony Tesli cały proces jest bardzo łatwy i intuicyjny, ogranicza się do zapłaty bitcoinami z portfela za pomocą skanowania kodu QR albo skopiowania i wklejenia adresu i dokładnej liczby waluty. Następnie pozostaje tylko czekać na potwierdzenie ze strony koncernu, co może potrwać do 6 godzin - co warto podkreślić, Tesla przyjmuje tylko bitcoiny, żadnej innej kryptowaluty.

Czytaj też: Pierwszy bank centralny walczy ze wzrostem cen mieszkań!

geekweek.pl/kp