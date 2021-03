MZ: 31 757 nowych zakażeń. Trudna sytuacja na Śląsku

MZ: Badania laboratoryjne potwierdziły ostatniej doby 31 757 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 448 chorych. Trudna sytuacja w służbie zdrowia występuje na Śląsku. Może dojść do konieczności dyslokacji pacjentów ze Śląska do innych województw przy użyciu śmigłowców wojskowych lub Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. „To jest ostateczność, na którą także jesteśmy przygotowani” - powiedział w sobotę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Badania laboratoryjne potwierdziły ostatniej doby 31 757 przypadków zakażenia koronawirusem, o ponad 5,3 tys. więcej niż tydzień temu. Zmarło 448 chorych – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Według sobotnich danych MZ, najwięcej nowych dziennych przypadków zarejestrowano na Mazowszu – 5 205 i Śląsku – 5 044, a najmniej w woj. podlaskim – 559. Na sam COVID-19 zmarło 110 osób, a z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami – 338 chorych. Łącznie to 448 zgonów.

Najwięcej dziennych zakażeń do tej pory zanotowano w piątek 26 marca – 35 143 przypadków. W czwartek wykryto 34 151 zakażeń, a w środę 29 978. Tydzień temu (20 marca) resort poinformował o 26 405 nowych przypadkach i 349 zgonach, a dwa tygodnie temu (13 marca) o 21 049 zakażeniach i 343 zgonach. Najwięcej zgonów w epidemii przyniósł 25 listopada ub.r. Tego dnia MZ przekazało informację o 674 zmarłych na COVID-19.

Wiceszef resortu zdrowia zwracał uwagę w Polsat News, że w tej trzeciej fali pandemii jest zdecydowanie więcej pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, niż w poprzednich falach. Także bardzo niepokojącym faktem jest to, że tak dużo osób, niestety, trafia (do szpitala) w ciężkim stanie, dużo osób wymaga interwencji na oddziale intensywnej terapii, wymaga podłączenia do respiratorów - podkreślił Kraska.

Sytuacja na Śląsku

Waldemar Kraska mówił też o trudnej sytuacji na Śląsku, wskazując m.in. na duże zużycie tlenu w szpitalach.

W tym szczytowym okresie drugiej fali na jesieni, dzienne największe zapotrzebowanie na ciekły tlen to było 30 tys. kg. W tej chwili jest to dwukrotnie więcej. Czyli widzimy, że tych pacjentów nie tylko przybywa, ale także zapotrzebowanie na tlen rośnie - mówił. Dlatego uruchamiamy szpital tymczasowy na lotnisku w Pyrzowicach. Jeżeli taka potrzeba zaistnieje, to mamy opracowany plan, że ten szpital będzie miejscem, gdzie będą trafiali pacjenci, którzy ewentualnie będą wymagali dyslokacji do innych województw, do innych szpitali, jeżeli - oczywiście - Śląsk już będzie na tyle nasycony pacjentami, że nie będzie mógł tych pacjentów przyjąć - wskazywał wiceszef MZ.

Przekazał, że plan relokacji pacjentów został opracowany wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Ministerstwem Obrony Narodowej. Będą użyte śmigłowce nie tylko LPR, ale także i wojskowe, które mogą zabrać na swój pokład zdecydowanie więcej pacjentów. Są przygotowane już załogi do tego, personel medyczny - dodał.

To jest ostateczność, na którą także jesteśmy przygotowani - oświadczył wiceminister zdrowia.

