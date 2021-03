Mabion dostał pierwszą płatność w ramach kontraktu na szczepionki

Polska firma biotechnologiczna Mabion poinformowała, że uzyskała od spółki Novavax Inc pierwszą płatność w ramach realizacji kontraktu na szczepionki przeciwko Covid-19. Spółki podpisały umowę o współpracy z początkiem marca. Od tamtej pory akcje Mabionu mocny poszły w górę – czytamy w artykule Adama Torchały na portalu Bankier.pl

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zawarcia z Novavax, Inc. umowy ramowej wraz z pierwszym zamówieniem na usługi kontraktowe w zakresie programu szczepionki na COVID-19, Zarząd Mabion S.A. informuje, iż w dniu 25 marca 2021 roku otrzymał od Novavax, Inc. pierwszą płatność w ramach realizacji w/w zamówienia złożonego na podstawie zawartej umowy ramowej. Jednocześnie Spółka informuje, że realizacja zamówienia przebiega zgodnie z planem założonym w w/w umowie ramowej - podano w komunikacie.