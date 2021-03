Fortuna Trumpa gwałtownie topnieje! Potężny cios w czasie prezydentury!

Były prezydent Donald Trump w ciągu czterech lat, które spędził w Białym Domu, stracił około jednej czwartej swojego majątku – wynika z szacunków Bloomberga. Pandemia, o której mówił, że szybko zniknie, uderzyła w jego biznesy, a styczniowy atak na Kapitol, przez który jako jedyny prezydent w historii został drugi raz postawiony w stan oskarżenia w procedurze impeachmentu, wpłynął negatywnie na jego markę – wskazuje Bloomberg.

Gdy Trump obejmował urząd w 2017 r., wartość netto jego majątku szacowano na około 3 mld dol., choć on sam zawsze przekonywał, że analizy ekspertów na ten temat są znacząco zaniżone. Teraz Bloomberg szacuje, że fortuna byłego prezydenta jest warta około 2,3 mld dol., a to oznacza spadek o około 700 mln dol.

Co warte podkreślenia, były prezydent ma zaciągnięte pożyczki na co najmniej 590 mln dol., które powinny być spłacone w ciągu najbliższych lat, a ponad połowę z nich poręczył osobiście.

Co sprawiło, że Trump stracił część fortuny? Jak w wiele innych biznesów, także i w te należące do byłego prezydenta uderzyła pandemia. Należące do rodziny Trumpów biurowce, hotele, pola golfowe i luksusowe kurorty straciły przychody, a ich wartość obniżyła się.

By oszacować wartość majątku Trumpa, Bloomberg przeanalizował jego finanse od maja 2016 r. do stycznia 2021 r. Większość majątku netto Trumpa pochodzi z jego imperium nieruchomości.

Aż trzy czwarte majątku netto byłego celebryty i polityka stanowią nieruchomości komercyjne, w tym biurowce, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Bloomberg wycenia je na ok. 1,7 mld dol. Jednak ta część imperium biznesowego Trumpa jest też zadłużona – według szacunków na prawie 257 mln dol.

Wartość należących do Trumpa nieruchomości spadła, bo coraz więcej osób pracuje z domu i niewykluczone, że ten trend będzie się utrzymywał, mniej ludzi podróżuje z powodu pandemii, a więc i rzadziej korzysta np. z hoteli. Spadek wartości kluczowych nieruchomościach komercyjnych Trumpa Blomberg ocenia na 26 proc.

businessinsider.com.pl/kp