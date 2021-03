Premier o obronie polskiego interesu: Nie ma miejsca na spory

Wszystkim siłom parlamentarnym, którym leży na sercu dobro Polski i Polaków powinno zależeć na zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Tu nie ma miejsca na spory. Nie pozwólmy, by interesy polityczne przeważyły nad interesem Polski - powiedział premier Mateusz Morawiecki dziennikowi „Fakt”.

Gazeta w tekście opublikowanym w poniedziałek cytuje słowa szef rządu, który podkreśla, że dziś nie ma ważniejszej sprawy niż walka z epidemią. „Ale już teraz musimy myśleć, jak walczyć ze skutkami, które przyniosła dla gospodarki” - zaznaczył premier. Podkreślił jednocześnie, że Polska stoi przed ogromną szansą. W tym kontekście wskazywał na wynegocjowane przed kilkoma miesiącami rekordowymi środkami z UE. „To ponad 750 mld zł, które wraz ze zmobilizowanymi środkami polskiego budżetu pomogą rozwijać Polskę w ciągu tej dekady” - wskazał premier.

Morawiecki podkreślił, że „ta wewnętrzna mobilizacja środków stała się możliwa wyłącznie dzięki bezprecedensowej naprawie finansów publicznych”. „Jak dobrze wiedzą samorządowcy i mieszkańcy całej Polski połączony strumień pieniędzy z polskiego budżetu oraz środków unijnych zmienia nasz kraj na lepsze” - powiedział.

Premier dodał, że kontynuacją tych działań będzie Krajowy Plan Odbudowy, czyli bardzo ważna część Polskiego Nowego Ładu: ogromne inwestycje infrastrukturalne i unowocześniające nasz przemysł. Wskazał też, na czystsze powietrze, wygodniejsze podróże pociągiem, łatwiejszy dostęp do internetu oraz nowe miejsca pracy.

„Przed nami pierwszy etap realizacji wielkiego planu inwestycyjnego. Mamy do zainwestowania ok. 58 mld euro. Przeznaczymy je na odbudowę tych sektorów gospodarki, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii. Duża część zostanie zainwestowana w poprawę jakości służby zdrowia” - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że ten kompleksowy program odbudowy Polski powstaje przy współudziale całego społeczeństwa. Przypominając, że obecnie prowadzone są ogólnopolskie konsultacje. „Słuchamy tego, co mówią samorządy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Nie zamierzamy decydować o pieniądzach Polaków ponad ich głowami. Bo te środki nie należą do żadnej partii, ani do rządu, lecz do wszystkich Polaków” - zapewnił premier.

Zwrócił też uwagę, że na stole leży ogromna kwota, która wraz z krajowymi środkami będzie wspierać rozwój każdej gminy i każdego miasta. Dlatego, jak stwierdził, nie możemy zmarnować tej szansy. „Przez lata marzyliśmy o dołączeniu do grona najbardziej rozwiniętych państw. Dziś ten cel wydaje się bardziej możliwy do osiągnięcia niż kiedykolwiek” - wskazał.

„Dlatego nie mogę zrozumieć postawy opozycji, która zamiast pomagać chce sypać piach w tryby. Wszystkim siłom parlamentarnym, którym leży na sercu dobro Polski i Polaków powinno zależeć na zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Tu nie ma miejsca na spory. Nie pozwólmy, by interesy polityczne przeważyły nad interesem Polski!” - zaapelował.

Premier zapewnił ponadto, że zrobię wszystko, żeby „nie dopuścić do zrujnowania tej wizji przez polityczne rozgrywki”.

„Zbliża się moment, gdy liderzy opozycji będą musieli zdecydować, czy stawiają na dobre rozwiązania dla Polski, czy na polityczne przepychanki. Jesteśmy w momencie przełomu, dlatego apeluję - wznieśmy się ponad podziały! Razem wybierzmy dobrą przyszłość dla Polski!” - podsumował Morawiecki.

PAP/ as/

rbk/ godl/