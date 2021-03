Chiny odpowiadają za ponad połowę światowej energii z węgla

Chiny odpowiadały w 2020 roku za 53 proc. energii wytworzonej na świecie z węgla; ich udział wzrósł, mimo obietnic dotyczących ochrony klimatu i rozwoju energii odnawialnych – napisano w opublikowanym w poniedziałek raporcie brytyjskiego think tanku Ember

W skali globalnej w 2020 roku odnotowano największy w historii spadek ilości energii wytwarzanej z węgla. W Chinach ilość ta zwiększyła się jednak o 1,7 proc. i były one jedynym państwem grupy G20, gdzie nastąpił znaczny wzrost – ocenili badacze z Ember.

Udział Chin w światowej produkcji energii z węgla wzrósł z 44 proc. w 2015 roku do 53 proc. w roku 2020. W najludniejszym kraju świata nastąpił wprawdzie imponujący wzrost zdolności do wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej, ale zapotrzebowanie na energię rosło szybciej – napisano w raporcie.

W ciągu ostatnich pięciu lat zdolności produkcji energii ze źródeł odnawialnych zwiększyły się w Chinach z 1392 TWh do 2213 TWh. Wzrost mocy produkcyjnych samych elektrowni wiatrowych i słonecznych był porównywalny z całkowitą ilością energii wytworzonej w 2020 roku w Korei Południowej – podkreślono.

Chińskie władze zobowiązały się do zmniejszenia udziału węgla w krajowej produkcji energii, a także do osiągnięcia szczytu emisji gazów cieplarnianych przed 2030 rokiem. Według zapowiedzi Pekinu do 2060 roku Chiny mają osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2.

Chiny są jak wielki statek, na zmianę kursu potrzeba czasu – ocenił jeden z autorów raportu, analityk Muyi Yang, cytowany przez agencję Reutera.

Według danych przytaczanych przez tę agencję moc nowych instalacji węglowych uruchomionych w 2020 roku w Chinach wynosi 38,4 GW, ponad trzy razy więcej niż zbudowano w pozostałej części świata. Organizacja Greenpeace poinformowała natomiast, że w ubiegłym roku Pekin zatwierdził nowe instalacje o mocy 46,1 GW, czyli wyższej niż w poprzednich trzech latach łącznie.

Udział energii węglowej w całkowitym zużyciu energii w Chinach spadł przez ostatnie pięć lat z 68 proc. do 61 proc. W ujęciu bezwzględnym produkcja energii węglowej wzrosła jednak w tym okresie o 19 proc. - obliczył Ember.

