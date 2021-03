Deloitte zapyta dyrektorów marketingu o opinię nt. ich roli

Na przestrzeni ostatniego roku zarówno marketerzy, jak i same marki musiały zweryfikować swoje priorytety budżetowe i kierunki rozwoju

Najbardziej widoczne są zmiany technologiczne zwiastujące całą lawinę transformacji, którą przeszły oraz przejdą w najbliższych latach przedsiębiorstwa. W wyniku tego zmienia się także rola dyrektorów marketingu, którzy muszą dostosować się do nowych potrzeb i oczekiwań rynku, a także własnych organizacji. Aby dowiedzieć się jak oceniają oni swoją rolę w strukturach firm, a także wpływ technologii na rozwój biznesu, firma doradcza Deloitte zaprasza dyrektorów marketingu oraz kadrę zarządzającą do wzięcia udziału w drugiej polskiej edycji badania „CMO Survey”. Partnerem tegorocznej edycji jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, organizator Effie Awards – konkursu promującego najbardziej efektywne rozwiązania marketingowe.

Klientocentryczność staje się powszechnym wzorem modelu biznesowego. U jego podstaw leży kierowanie się oczekiwaniami, potrzebami i preferencjami klienta, jako najważniejszymi kryteriami podczas podejmowania decyzji biznesowych – mówi Jan Michalski, partner, lider Deloitte Digital w Europie Centralnej. – Rolą Dyrektora Marketingu jest zrozumienie i rozpatrywanie tych potrzeb indywidualnie, ale na masową skalę. Nowa rola CMO musi zatem być wszechstronna, bardziej technologiczna i analityczna niż dotychczas. Ważne jest również to, aby dyrektor marketingu nie stracił wolności i kreatywności w komunikacji – dodaje ekspert.

Firma Deloitte od ponad 6 lat realizuje na całym świecie program oferujący liderom marketingu wsparcie w rozwoju kariery i sieci kontaktów oraz wiedzę i usługi zaprojektowane dla nich i ich organizacji. Badanie dyrektorów marketingu „CMO Survey” jest jedną z inicjatyw tego programu.

Rzeczywistość biznesowa zmienia się na naszych oczach. Gdy w ramach przeprowadzania pierwszej edycji badania, osadzeni w przedpandemicznej rzeczywistości pytaliśmy naszych respondentów o ich opinię, nikt nawet nie przypuszczał, jak bardzo zmieni się ich otoczenie biznesowe. Zmianie uległa również rola tych osób w organizacji, a także oczekiwania klientów, które pandemia wyostrzyła i wykreowała. Żyjemy dziś w erze klienta, który posiada zupełnie nowe wymagania i oczekiwania – mówi Natalia Załęcka, lider Transformacji Marketingu, Deloitte Digital CE.

Deloitte cyklicznie prowadzi badanie opinii dyrektorów marketingu na wielu rynkach świata. Dla respondentów to okazja, by podzielić się swoimi obserwacjami o tym, jak zmieniają się oczekiwania organizacji oraz rynku wobec zadań stawianych przed nimi. Jest to również istotny wkład w kształtowanie i wyznaczanie branżowych trendów w Polsce.

Tradycyjnie postrzegana rola szefa marketingu to dziś zdecydowanie za mało, aby realnie wpływać na rozwój biznesu. Współczesny i efektywny marketing to nie tylko działania komunikacyjne, dlatego też otworzyliśmy w Effie nową kategorię konkursową Marketing & Business Solutions (MBS), która docenia myślenie strategiczne oraz egzekucję strategii osadzonej w szerokim kontekście biznesowym. Kolejnym krokiem było utworzenie programu MBS by Effie, w ramach którego praktycy marketingu dowiedzieli się co, a także w jaki sposób marketer powinien robić, żeby być efektywnym w biznesie. Partnerstwo z Deloitte przy badaniu „CMO Survey” jest spójne i naturalne z kierunkiem, który obraliśmy. To znakomita możliwość pogłębienia wiedzy o wyzwaniach i potrzebach przyszłych i obecnych CMO – mówi Anna Zimecka, dyrektor projektów SAR.

Uczestnicy badania otrzymają: pierwszeństwo w dotarciu do raportu, opartego na wynikach ankiet, zaproszenie do webcastu analizującego wnioski z badania oraz możliwość udziału w działaniach komunikacyjnych związanych z publikacją raportu w Polsce.

Badanie jest skierowane do dyrektorów działów marketingu. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Odpowiedzi uczestników pozostaną całkowicie poufne i – bez ich zgody – w żaden sposób nie będą bezpośrednio powiązane z nimi oraz z organizacją, którą reprezentują.

Wyniki polskiej edycji CMO Survey zostaną zaprezentowane w maju. Link do ankiety znajduje się tutaj.

