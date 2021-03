Mongolia czeka na polskie produkty

Wartość rynku sektora FMCG (produkty szybkozbywalne) w Mongolii szacowany jest na ok. 1 mld USD, a główne kategorie importowanych produktów to warzywa i owoce, oleje roślinne, cukier, jaja, wieprzowina i drób, mleko w proszku, czekolada i słodycze, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, co stanowi szansę dla polskich producentów, ocenia Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Polskie firmy z powodzeniem realizują plany eksportowe w Mongolii. Dużym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim produkty spożywcze. Warto dodać, że Polska jest od wielu lat drugim, największym eksporterem do Mongolii, biorąc pod uwagę państwa Unii Europejskiej. Przed pandemią eksport polskich produktów osiągnął rekordowy poziom prawie 65 mln USD. W związku z małą bazą produkcyjną, kraj jest uzależniony od importu. Przypomnijmy, że prawie połowa populacji kraju mieszka w Ułan Bator, czyli jest to bardzo skoncentrowany rynek. To wyjątkowy kraj azjatycki, który preferuje zachodnie produkty spożywcze, a zachodnia kultura kulinarna cieszy się dużą popularnością. To naprawdę dobry kierunek dla polskich firm - powiedział kierownik biura PAIH w Ułan Bator, Bat-Erdene Boldbaatar.

Eksperci PAIH wskazują, że kilka lat temu w Mongolii rozpoczęła się zmiana profilu sektora detalicznego.

Duże firmy zza granicy inwestują w nowoczesne obiekty handlowe, takie jak hipermarkety i sklepy typu convenience. W Ułan Bator działa 10 wiodących sieci super- i hipermarketów, które mają ponad 100 oddziałów. Istnieje też 8 tys. małych sklepów spożywczych i ponad 130 sklepów typu convenience store. Polscy producenci, w związku z bardzo dobrym wizerunkiem swoich produktów, mogą skutecznie konkurować na tamtejszym rynku.

Swoją pozycję na mongolskim rynku w sektorze PMCG umacnia polska firma FoodCare i mija rok odkąd firma rozpoczęła współpracę z wiodącą tam siecią sklepów convenience store CU. Dzięki wsparciu PAIH na mongolskie półki trafiły m.in. polskie energetyki, napoje izotoniczne i woda mineralna. W ramach współpracy FoodCare z siecią CU w najbliższym czasie kluczowa będzie stabilizacja sprzedaży, inwestycje w rozpoznawalność marki i zakorzenienie polskich produktów na rynku mongolskim.

W Ułan Bator istnieje ponad 100 sklepów CU. Oferta naszej sieci to m.in. napoje bezalkoholowe, żywność pakowana, świeże produkty i przekąski. I w tę ofertę doskonale wpisują się produkty FoodCare. Chcemy zwiększać wolumen ich sprzedaży, ale też wdrażać nowe kategorie produktów i oczywiście nowe działania, by budować świadomość polskich produktów wśród mongolskich konsumentów. Polskie towary cenimy za ich jakość, ciekawy design, cenę, ale też wsparcie marketingowe, które oferuje nasz polski partner. Mongolia to dynamicznie rozwijające się społeczeństwo, średnia wieku to 28 lat. Konsumenci chcą produktów dobrej jakości. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są produkty FoodCare - powiedział dyrektor importu CU Nyamsuren Dashjav.

Firma FoodCare (początkowo Gellwe) została założona w roku 1984 i początkowo zajmowała się produkcją deserów. FoodCare jest właścicielem m.in. marek: Gellwe, Black Energy Drink, Fitella, N-Gine, 4Move i Frugo. Jest również największym producentem marek własnych w kategoriach deserowych w Europie Centralnej.

28 kwietnia odbędzie się webinarium „Sektor FMCG w Mongolii - szanse dla polskich firm”.



