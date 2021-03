LOTOS Oil w Polskim Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

Zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych spółka LOTOS Oil dołączyła do Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). To największa organizacja reprezentująca drugą co do wielkości obrotów branżę w polskiej gospodarce – motoryzację

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego zrzesza 57 firm – najważniejszych przedstawicieli branży. Organizacja ma wpływ na konkretne działania legislacyjne podejmowane w Polsce oraz reprezentuje branżę na poziomie kluczowych organów Unii Europejskiej. Przedstawiciele PZPM mają dostęp do wszechstronnych analiz rynkowych i danych statystycznych. Spółka LOTOS Oil jest obecnie jedynym jej członkiem, będącym producentem środków smarnych. Udział w pracach PZPM to dla gdańskiej spółki nowe możliwości biznesowe i kooperacyjne, łatwiejsza komunikacja pomiędzy zrzeszonymi firmami i współpraca przy realizacji ważnych dla branży przedsięwzięć legislacyjnych i regulacyjnych.

Udział naszej spółki w pracach PZPM uważamy za ważny i potrzebny. Wiedza, którą pozyskujemy z rynku od naszych handlowców, zostanie teraz poszerzona o sygnały zgłaszane przez producentów i importerów. Produkcja środków smarnych i motoryzacja od zawsze były ze sobą związane. Teraz będziemy mogli lepiej reagować na zjawiska występujące w branży. Utrzymanie produkcji i stymulowanie popytu na nowe pojazdy pozwoli na utrzymanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy w naszym kraju. To wymaga naszego wspólnego zaangażowania w dążeniu do wprowadzenia takich rozwiązań systemowych i mechanizmów, które pozwolą motoryzacji na utrzymanie się w bezpiecznej pozycji rynkowej. Liczę, że nasz udział w pracach PZPM zaowocuje dobrą współpracą i konkretnymi propozycjami dla branż olejowej i motoryzacyjnej – mówi Aleksandra Jankowska, wiceprezes Zarządu LOTOS Oil ds. handlu i komunikacji.

W czasach pandemii współpraca firm z sektora nabiera jeszcze większego znaczenia. Członkowie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego podkreślają, że tarcze antykryzysowe i programy pomocowe pomogły branży utrzymać płynność, możliwości funkcjonowania sieci sprzedaży i serwisowych.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego istnieje od 29 lat. Historia powstania organizacji sięga 1992 roku, gdy grupa importerów nowych pojazdów powołała Stowarzyszenie Oficjalnych Importerów Samochodów. Dwadzieścia lat później, działając już pod nazwą Związek Motoryzacyjny SOIS, stowarzyszenie zrzeszało podmioty gospodarcze, importerów i producentów pojazdów, będących przedstawicielami światowych koncernów motoryzacyjnych w Polsce, importerów jednośladów oraz producentów nadwozi, przyczep i naczep. Obecnie PZPM jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep – CLCCR. LOTOS Oil to lider branży olejowej z ponad 24% udziałem w rynku. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i dystrybucja środków smarnych: olejów samochodowych, przemysłowych i smarów, olejów bazowych, a także kosmetyków i chemii samochodowej. LOTOS Oil oferuje najwyższej jakości oleje, rozwija także profesjonalny serwis olejów smarowych, stanowiący integralną część oferty sprzedaży.