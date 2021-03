Chmura hybrydowa w PKO BP w 3 lata

PKO Bank Polski, w ramach tzw. cyfrowego celu banku, planuje w ciągu 3 lat przejście do chmury hybrydowej z tradycyjnych technologii dając klientom takie same możliwości, jak mają znane firmy technologiczne, poinformował ISBnews.TV wiceprezes nadzorujący obszar informatyki PKO Banku Polskiego Adam Marciniak

Cyfrowy cel dla PKO Banku Polskiego ma wiele wymiarów. Dla mnie kluczowe jest bezpieczeństwo i efektywność kosztowa. […] Jako osoba odpowiedzialna za technologie w banku zdefiniowałem tzw. road to cloud. Technologii chmurowej używają wszystkie znane firmy technologiczne światowego pokroju. Cyfrowy cel polega na tym, żeby w ciągu tych 3 lat przenieść bank do tzw. chmury hybrydowej, dając klientom właśnie te same możliwości, jakie mają najbardziej wartościowe firmy technologiczne” - powiedział Marciniak w rozmowie z ISBnews.TV. Ważne jest też, aby te rozwiązania były zgodne z regulacjami. Poza tym z punktu widzenia biznesowego, kluczowy jest fakt, że dla naszych klientów naturalnym środowiskiem, które będą wykorzystywać w przyszłości, będzie środowisko mobilne. I naszym cyfrowym celem jest obecność tam razem z naszymi klientami - dodał.

Jego zdaniem, z punktu widzenia przeciętnego użytkownika banku, dla którego naturalnym środowiskiem jest Facebook, Instagram, rozwiązania związane z Google itd., czyli szeroko rozumiany wirtualny, cyfrowy świat oczywiste jest, że jego bank będzie działał w tym samym środowisku i w nim będzie udostępniał usługi.

Naszym głównym przesłaniem jest: działać w tym samym środowisku i technologii, co konkurencja, którą nie są banki, tylko właśnie big-techy - stwierdził.

Zwrócił uwagę, że fintechy mają aspiracje do tego, żeby być też bankami.

Nie jest to takie proste. Widać, że fintechy raczej idą w kierunku dogadywania się z konkretnymi grupami bankowymi, czy różnymi bankami w różnych częściach świata. Sektor bankowy jest bardzo regulowany. Są duże ograniczenia, wymogi, obostrzenia, w związku z tym, wchodząc - jako big-tech - sektor bankowy, trzeba się z tym liczyć. PKO BP chce być bankiem przyszłości, czyli firmą technologiczną z licencją bankową. A tutaj partnerstwa z big-techami są naturalne. Musimy je zawierać właśnie po to, żeby wyciągać z nich jak najwięcej - powiedział Marciniak.

Wiceprezes zwrócił uwagę, że PKO BP pracuje też nad szerokim wykorzystaniem sztucznej inteligencji, tak aby lepiej profilować klientów i identyfikować potrzeby zanim klient przyjdzie do banku.

Partnerstwa strategiczne jakie zawarł Operator Chmury Krajowej tj. partnerstwo z Google i z Microsoft, pomogą w przejściu banku z tradycyjnego modelu IT, na model oparty na usługach chmurowych. Dzięki nim, spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do bezpiecznej realizacji projektu Road to Cloud.

PKO BP jest w trakcie przenoszenia serca swojej infrastruktury, system Alnova, na platformę przyjazną rozwiązaniom chmurowym, aby w przyszłości mieć możliwość ich wykorzystania.

Chmura hybrydowa to rozwiązanie, które zakłada jednoczesne korzystanie z zasobów chmury publicznej oraz zabezpieczanie zasobów przy użyciu środowiska prywatnego. Dzięki takiemu połączeniu z jednej strony zachowana zostaje elastyczność, jaką dają rozwiązania chmurowe oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Road to Cloud PKO BP zakłada wykorzystanie takiej metody m.in. w bankowej aplikacji mobilnej IKO, co pozwoli w pełni dynamicznie i bezpiecznie rozwijać usługi dodane dla klientów.

Marciniak zwrócił też uwagę, że klienci PKO BP coraz częściej wybierają kanały zdalne, a w sieci oddziałów banku potrzebna jest optymalizacja, szczególnie biorąc pod uwagę, że w czasie pandemii, gdy wprowadzone były restrykcje, liczba klientów spadła o 50%.

50 proc. klientów mniej przychodziło do oddziałów. W czasie rozluźnienia restrykcji wracało ok. 80 proc., nawet 90 proc. Już teraz widzimy, że 10-15 proc. klientów do oddziałów nie wróci i będą korzystali z kanałów zdalnych - podkreślił wiceprezes.

W związku z tym - zdaniem Marciniaka - ograniczenia liczby jest naturalne, ale też nie będzie tak, że jeśli 40 proc. klientów zrezygnuje z korzystania z oddziałów, to 40 proc. placówek zostanie zlikwidowanych. Podkreślił, że ostatnie 3 lata w PKO BP minęły pod hasłem digitalizacji relacji z klientami.

Transformacja będzie polegała na tym, że pracownicy będą wykonywali prace doradcze zdalnie poprzez najnowsze kanały komunikacji. […] Czy zostanie konkretna liczba - tego nie wiem. Działamy w ramach realizacji pewnej strategii wielosegmentowej. Oddziały obsługują bardzo często nie tylko klientów detalicznych, ale także firmy, korporacje, czy też samorządy. W związku z tym ich rola jest bardziej rozbudowana. Szukamy różnych funkcji dla naszych pracowników, żeby mogli te relacje utrzymywać i zarabiać pieniądze - powiedział Marciniak.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły blisko 382 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

ISBnews, mw

