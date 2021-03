Spowodowałeś wypadek komunikacyjny? Co jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu?

Pomoc finansową w razie doznania uszczerbku na zdrowiu Tobie i osobom wskazanym w polisie zapewni ubezpieczenie NNW w LINK4

Każdego dnia na drodze może się zdarzyć niespodziewany wypadek, czasem niestety z naszej winy. Nie wszystkie sytuacje da się przewidzieć, a wystarczy chwila dekoncentracji czy trudne warunki drogowe i kłopot gotowy. Co wtedy? Na ochronę z naszej polisy OC mogą liczyć tylko osoby przez nas poszkodowane, a na jaką pomoc może liczyć sam sprawca zdarzenia? Tu pomoże ubezpieczenie NNW. Oczywiście świadczenie z ubezpieczenie NNW działa także w sytuacji, gdy ubezpieczony kierowca jest poszkodowany.

Warto wiedzieć

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) to dobrowolne ubezpieczenie kupowane z OC lub OC i AC. W LINK4 NNW zapewnia wypłatę odszkodowania w razie doznania uszczerbku na zdrowiu (nie tylko trwałego), który został wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) oraz świadczenia dodatkowe: dzienne świadczenie w razie hospitalizacji po nieszczęśliwym wypadku, zwrot kosztów leków, zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. – podkreśla Patrycja Kotecka-Ziobro, członek zarządu LINK4. Odszkodowanie można przeznaczyć na dowolny cel (np. na leczenie czy rehabilitację).

Ubezpieczenie NNW w zakresie rozszerzonym w LINK4, dla posiadaczy ubezpieczenia OC lub OC i AC, obejmuje nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z użytkowaniem pojazdu przez kierowcę i pasażerów, ale także Assistance Wracaj do zdrowia zapewniające dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, wybranych badań i zabiegów ambulatoryjnych oraz diagnostyki.

Dajmy przykład. Pan Wojciech jechał z żoną i dwójką dzieci na święta do rodziców. Wieczorem temperatura spadła poniżej zera i mokra nawierzchnia zamieniła się w lodową taflę. Zanim pan Wojciech zdążył zareagować, samochód wypadł na zakręcie z drogi i uderzył w drzewo. Prędkość nie była zbyt duża, dlatego na szczęście skończyło się na stłuczeniach pasażerów. Niestety pan Wojciech doznał największych obrażeń – złamał nogę i rękę. Konieczna była operacja. Na jaką pomoc finansową może liczyć pan Wojciech? W takim wypadku ubezpieczenie NNW to forma wsparcia finansowego, na jakie może liczyć sprawca wypadku. Co ważne, ubezpieczony nie będzie musiał czekać na wypłatę odszkodowania do zakończenia leczenia, bo świadczenie może otrzymać już na podstawie dokumentów medycznych.

Przy polisach NNW LINK4 wprowadza także świadczenia dodatkowe za hospitalizację, co jest bardzo korzystne dla klientów. Firma wypłaci 100 zł za każdy dzień pobytu klienta w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w sumie do kwoty 2 tys. zł za cały pobyt. Zwróci także koszty zakupu leków i środków opatrunkowych do kwoty 5 tys. zł oraz koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 10 proc. sumy ubezpieczenia NNW. To jednak nie koniec korzyści. Polisa NNW wykupiona przez właściciela pojazdu będzie również dodatkowym wsparciem dla jego pasażerów (świadczenie zostanie wypłacone niezależnie od tego, czy otrzymali oni odszkodowanie z polisy OC). W efekcie okazuje się, że polisa NNW, na którą pan Wojciech wydał zaledwie kilkadziesiąt złotych, zapewniła jemu i jego najbliższym odszkodowanie w wysokości kilku tysięcy złotych. To poważne wsparcie w sytuacji, gdy przez dłuższy czas po wypadku nie możemy wrócić do pracy.

Ty decydujesz

Dużym atutem jest też elastyczność składki – odpowiedzialność ubezpieczyciela jest bowiem ograniczona do wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia. Składkę można opłacić jednorazowo lub w ratach. Maksymalna suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego wynosi 100 000 zł.

Warto wiedzieć, że Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeniowym LINK4 obejmuje szkody powstałe na całym świecie. Ubezpieczenie Assistance Wracaj do zdrowia obejmuje organizację świadczeń w kraju.

LINK4 z najlepszą ofertą

– Polisy komunikacyjne zawsze były mocną stroną LINK4 i dbamy o to, żeby tak zostało. Rozszerzenie zakresu ochrony wynikającej z ubezpieczenia NNW wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, a przy tym czyni naszą ofertę jedną z najbardziej kompleksowych na rynku – ocenia Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu w LINK4. Potwierdza to zwycięstwo LINK4 w prestiżowym rankingu ubezpieczycieli na 2021 r. według Rzeczpospolitej. Po porównaniu przez niezależnych ekspertów wszystkich dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych okazało się, że pakiet OC, NNW i assistance LINK4 jest bezkonkurencyjny - daje kierowcom szeroką ochronę przy bardzo atrakcyjnej cenie.

Ubezpieczenie NNW w LINK4 można kupić razem z polisą OC lub OC/AC bez wychodzenia z domu pod numerem 22 444 44 44 oraz na stronie www.link4.pl gdzie wygodny kalkulator pomoże Ci szybko i łatwo wyliczyć składkę. Do dyspozycji są też współpracujący z LINK4 agenci. Dodatkowe ubezpieczenie Wracaj do zdrowia można w LINK4 kupić tylko z NNW.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz w OWU na www.link4.pl

Artykuł powstał we współpracy z LINK4

„Ranking ubezpieczeń OC 2021 (pakiet: OC, NNW i assistance do OC)” przygotowany przez Rzeczpospolitą z dnia 05.03.2021 r. dostępny na stronie https://pieniadze.rp.pl/ubezpieczenia/27987-gdzie-najlepiej-ubezpieczyc-samochod-ranking-oc-2021 .