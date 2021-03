Cyfrowa transformacja w Pekao, klientów obsłużą chatboty i voice boty

Najsilniejszy bank w Polsce pod względem obsługi klienta korporacyjnego, Bank Pekao SA, stawia na znaczny rozwój usług bankowości mobilnej, w tym dalszy rozwój aplikacji PeoPay, przyspieszoną transformację cyfrową, oraz zwiększanie wartości dla akcjonariuszy – mówili we wtorek przedstawiciele banku podczas konferencji pt. Strategia Banku Pekao SA na lata 2021 – 2024, prowadzonej w trybie zdalnym

Jednym z wyzwań sektora bankowego, a zarazem kierunkiem rozwojowym Banku Pekao SA jest przeprowadzenie przyspieszonej transformacji cyfrowej. W ramach procesu bank zamierza wdrożyć i wykorzystywać zaawansowaną analitykę danych, a także automatyzację i robotyzację. Pekao chce rozwinąć obsługę klienta w oparciu o chatboty i voice boty, które zapewnią klientom banku szerokie możliwości samoobsługi. Bank planuje też, aby aplikacja mobilna PeoPay stała się centralnym narzędziem obsługi klientów, zarówno w obszarze dokonywania płatności, w tym w segmencie e-commerce, jak i w udzielaniu pożyczek.

Kluczowym działaniem w ramach filaru klient jest zwiększenie udziału sprzedaży i zakresu obsługi w bankowości mobilnej. To właśnie PeoPay będzie głównym i podstawowym kanałem kontaktu i sprzedaży. Aplikacja będzie istotnym kanałem sprzedaży m.in. pożyczki gotówkowej i będzie umożliwiała pełną samoobsługę przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak chatbot i voice bot. W PeoPay zaoferujemy klientom dostęp do mobilnych inwestycji i produktów ubezpieczeniowych. Zaoferujemy klientom również szereg konkurencyjnych usług dodanych opartych o wykorzystanie otwartej bankowości. Wdrożymy także nowoczesne usługi wspierające bezpieczeństwo aplikacji oraz zarządzanie finansowe. Wierzymy, że w efekcie naszych działań ponad 60 proc. naszych klientów będzie aktywnie korzystać z PeoPay – mówił wiceprezes Banku Pekao Krzysztof Kozłowski.

W opinii przedstawicieli banku za rozwój aplikacji PeoPay odpowiadają wyłącznie polscy specjaliści i informatycy, jednak bank z uwagą przygląda się trendom i procesom na świecie w obszarze aplikacji mobilnych – stwierdził wiceprezes banku Błażej Szczecki w odpowiedzi na pytanie serwisu wGospodarce.pl.

Aplikacja PeoPay jest budowana wyłącznie przez polskich specjalistów, natomiast my obserwujemy to, co się dzieje na świecie, czy to w skali Europy czy też Azji, i różne pomysły przekładamy na wdrożenia do naszej aplikacji PeoPay. Do aplikacji dokładamy poszczególne elementy, tworzymy tę aplikacje w sposób otwarty, tak żeby w przyszłości znalazły się w niej kolejne usługi dodane dla naszych klientów – mówił Błażej Szczecki.