Austria grozi blokadą. Oburzenie w Europie

Rząd Austrii ma grozić zablokowaniem unijnego zakupu dodatkowych 100 mln dawek szczepionek Pfizer-BioNTech, jeśli kraj nie dostanie większej części z nich - podał we wtorek portal Politico Europe. Tempo szczepień w Austrii jest szybsze niż unijna średnia.

Jak podaje portal, najnowszy ruch Wiednia jest kolejną eskalacją w walce austriackiego kanclerza Sebastiana Kurza o większą liczbę szczepionek dla swojego kraju, niż by to wynikało z unijnego rozdzielnika opartego o liczbę ludności.

Swoje ultimatum przedstawiciel Wiednia miał postawić w ubiegły piątek podczas dyskusji na temat szczepień. Groźba Austrii ma dotyczyć drugiej umowy UE z koncernami Pfizer i BioNTech dotyczącej zakupu 100 mln dawek, w dodatku do 500 mln zamówionych wcześniej. Firmy zapowiedziały, że 10 mln z tej puli trafi do Europy przed końcem czerwca. Choć główna pula nadal będzie rozdysponowana na podstawie liczby ludności, dodatkowe szczepionki mogą w większej części trafić do krajów bardziej potrzebujących.