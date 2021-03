WIDEO. Gang narkotykowy w areszcie

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) udaremniły przemyt 18 kg marihuany z Niemiec do Polski. Wartość rynkowa zabezpieczonego suszu marihuany to około 540 tys. złotych. CBŚP zatrzymało 17 osób. Ujawniono inne narkotyki, 2 plantacje konopi, przejęto 4 jednostki broni.

W okolicy auto portu „Godzieszów” kierowcy dwóch samochodów ciężarowych przeładowywali ładunki z jednego pojazdu do drugiego. Funkcjonariusze KAS i CBŚP skontrolowali pojazdy. Specjalnie wyszkolony pies oznaczył zafoliowaną skrzynię transportową. W środku znajdowały się różnej wielkości worki foliowe z suszem roślinnym koloru zielonobrązowego - 18 kg marihuany. Jej wartość rynkowa to ok. 540 tys. zł. Środki odurzające oraz kierowcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBŚP.

W wyniku dalszych działań CBŚP, na terenie Wrocławia, Legnicy, Zgorzelca i okolicy, zatrzymano 17 osób. Funkcjonariusze zabezpieczyli 4 jednostki broni palnej, 87 szt. amunicji, zlikwidowali dwie plantacje konopi, przejęli ponad 18 kg marihuany, kokainę oraz metamfetaminę. Podczas przeszukań ujawniono również tzw. próby tytoniu i papierosy bez polskich znaków akcyzy, zabezpieczono do badań telefony, tablety oraz wiele części do samochodów. Zabezpieczono pieniądze, ponad 200 tys. zł i ponad 3 tys. euro, znalezione w miejscach zamieszkania podejrzanych.

Z ustaleń CBŚP wynika, że członkowie grupy przestępczej zajmowali się przemytem narkotyków z Holandii do Polski oraz na teren innych krajów Unii Europejskiej i ich sprzedażą w kraju. Wszystko wskazuje na to, że członkowie gangu zajmowali się także wytwarzaniem narkotyków, tj.: prowadzeniem plantacji konopi i uzyskiwaniem marihuany oraz tworzeniem laboratoriów metamfetaminy nazywanej „piko”. Członkom grupy zarzuca się również popełnienie przestępstw akcyzowych polegających na wytwarzaniu i handlu wyrobami tytoniowymi bez odprowadzania podatku VAT.

