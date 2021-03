Kościński: Propozycje zmian w podatkach w kwietniu lub maju

Zmiany w systemie podatkowym, które mają być przedstawione w ramach Nowego Ładu, zostaną zaprezentowane w kwietniu lub maju br., a w życie mogą wejść od początku 2022 r. - poinformował w środę w programie “Money. To się liczy” szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

„Zmiany, kto ile płaci w podatkach, będą ogłoszone w programie Nowy Polski Ład. Czekamy, żeby pan premier to ogłosił. Rozumiem, że będzie to pod koniec kwietnia, na początku maja” - powiedział Kościński. Dodał, że zmiany podatkowe „pewnie dopiero będą od początku przyszłego roku”.

Minister poinformował, że w Polsce biedniejsi podatnicy procentowo płacą wyższe podatki niż osoby zarabiające więcej. “To nie jest sprawiedliwe społecznie. To trzeba zmienić. Plan jest taki, żeby zmienić, odwrócić ten trend trochę, żeby ci, co mniej zarabiają, mniej płacili procentowo, a ci, co więcej zarabiają procentowo, więcej płacili” - powiedział Kościński.