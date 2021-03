Twisto: 40 proc. Polaków planuje sfinansować świąteczne wydatki z oszczędności

Ponad połowa Polaków planuje przeznaczyć na organizację Wielkanocy podobną kwotę jak w ubiegłym roku, a aż 40 proc. zamierza sięgnąć po oszczędności, aby sfinansować świąteczne i wiosenne wydatki, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie czeskiego fintechu Twisto

Z badania wynika, że blisko 23 proc. ankietowanych planuje na wiosnę remonty i porządki w ogrodach. W tej grupie dominują przede wszystkim trzydziestolatkowie (40 proc. wskazań). 7 proc. badanych planuje remont lub naprawę auta po zimie. Jednak aż 58 proc. respondentów nie chce ponosić wiosną dodatkowych wydatków. Polacy deklarują, że wiosenne wydatki sfinansują w dużej mierze z oszczędności (40) lub z bieżącej pensji (46 proc.). Po zewnętrzne źródło finansowania, np. pożyczkę lub kartę kredytową, sięgnie jedynie 11 proc. Polaków. Jednocześnie aż 20 proc. Polaków deklaruje, że chętnie odroczyłoby wydatki związane ze świętami na później, gdyby nie wiązało się to z dodatkowym kosztem.

Płatności odroczone większości osób kojarzą się przede wszystkim z wydatkami na odzież. Wynika to z faktu, że tę formę płatności najczęściej oferują sklepy odzieżowe, które starają się przenieść doświadczenie ze sklepu tradycyjnego do internetowego. Płatności odroczone dają kupującemu możliwość przymierzenia odzieży przed opłaceniem zamówienia. Obserwujemy jednak rosnące zainteresowanie płatnościami odroczonymi wśród e-sklepów spożywczych i branży food delivery. Na wdrożenie Twisto zdecydowała się jedna z największych sieci supermarketów w Polsce POLOmarket, cieszymy się, że udało się to zrobić przed Świętami. To dobry sposób, aby zaoszczędzić. Dodatkowo oferujemy cashback na wydatki spożywcze, który sięga aż 5%. To dobry sposób, by ograniczyć koszty przygotowania Świąt Wielkiej Nocy Już wkrótce Twisto pojawi się u innych popularnych merchantów z tej branży - powiedział country manager Twisto w Polsce Adam Miziołek, cytowany w komunikacie.