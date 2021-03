Mieszkania Plus: najważniejsze rodziny z dziećmi

PFR Nieruchomości rozpocznie rekrutację do mieszkań budowanych w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego „Mieszkanie Plus” w Krakowie, Radomiu, Dębicy, Łowiczu i Mińsku Mazowieckim w II kwartale 2021 r. Nabory będą dotyczyły w sumie 1040 mieszkań.

Uruchomione w ciągu najbliższych trzech miesięcy nabory obejmują inwestycje, których budowa zakończy się jeszcze w bieżącym roku lub na początku 2022. Wszystkie będą przeprowadzane w ścisłej współpracy z samorządami. Na kryteriach społecznych, które ustaliły rady miejskie we wszystkich wymienionych lokalizacjach, będzie opierała się pierwsza część naboru.

Składający wniosek będą otrzymywali punkty. Ich liczba będzie zależała od wielu czynników - sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i odprowadzania podatków, wieku, a nawet - w niektórych lokalizacjach - wykształcenia. Szczegółowe kryteria wraz z punktacją znajdują się w uchwałach opublikowanych w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych samorządów.

Oddajemy pierwszy etap naboru w ręce samorządów, bo to one najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. Przyjmowane uchwały najczęściej premiują rodziny z dziećmi, młodych na starcie życiowym, osoby niepełnosprawne czy seniorów. To nas cieszy, ponieważ są to kryteria spójne z misją naszej spółki polegającą na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób, które z różnych względów są wykluczone z komercyjnego rynku - powiedziała członkini zarządu PFR Nieruchomości odpowiedzialna za pion najmu Krystyna Wąchała-Malik.

Poza społeczną częścią naboru, za którą odpowiadają samorządy, wnioskujący będą weryfikowani pod kątem posiadania tzw. zdolności czynszowej. Ponadto, każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG InfoMonitor.

Od początku 2020 roku spółka PFR Nieruchomości uruchomiła dwa nabory do mieszkań. Pierwszy z nich to rekrutacja do 513 mieszkań na osiedlu Nowy Nikiszowiec prowadzona wspólnie z katowickim samorządem. W ciągu trzech tygodni wpłynęło 2116 zgłoszeń, co przełożyło się na ponad czterech chętnych na jedno mieszkanie. Drugą lokalizacją, w której ruszył nabór jest Świdnik. Po nieco ponad dwóch tygodniach od jego startu w połowie marca, liczba wnioskujących sięga niemal 800 aplikacji na 108 oferowanych mieszkań. Nabór w Świdniku potrwa do 15 kwietnia.

PFR Nieruchomości S.A. zaoferowała już najemcom ponad 1 000 mieszkań m.in. w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu czy Kępicach. Kolejne niemal 2,5 tys. znajduje się w budowie w takich lokalizacjach jak Katowice, Kraków, Łowicz, Zamość czy Radom. Poza mieszkaniami w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, spółka posiada w największych polskich miastach blisko 2 tysiące mieszkań Funduszu Mieszkań na Wynajem, co czyni z niej lidera na rynku najmu instytucjonalnego w Polsce.

RO

CZYTAJ TEŻ: Marnotrawienie 500 Plus? Występuje rzadko!