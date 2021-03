Przewozy PKP Cargo spadły w lutym

Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku łącznie 6,7 mln ton towarów w lutym 2021 r. (-3,5% r/r), a praca przewozowa grupy wyniosła 1,6 mld tkm (-7% r/r), podała spółka. Istotny wzrost - o 15,8% r/r grupa osiągnęła w segmencie przewozów intermodalnych

W porównaniu do stycznia 2021 roku przewozy Grupy PKP Cargo wzrosły o 5,4%, natomiast praca przewozowa wzrosła o 0,6%. W ujęciu miesiąc do miesiąca głównie wzrosły zrealizowane przez grupę przewozy węgla kamiennego (+10%) oraz przewozy kamienia, żwiru i wapna (+13,5%).

Lutowy wzrost przewozów to dobra informacja, gdyż daje podstawy do oczekiwań, że jest to początek dobrego trendu na kolei. W tym roku wyniki przewozowe liczone miesiąc do miesiąca będą ważniejsze od porównań rocznych, gdyż w 2020 roku mieliśmy do czynienia z potężnym kryzysem gospodarczym spowodowanym przez pandemię COVID-19 - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.