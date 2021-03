Leczenie Covid-19. PKN Orlen trzykrotnie zwiększa dostawy tlenu

PKN ORLEN zwiększył trzykrotnie podaż na rynek skroplonego tlenu technicznego, z którego powstaje tlen medyczny, wykorzystywany do skutecznej walki z COVID-19. Obecnie aż 350 ton skroplonego tlenu technicznego tygodniowo z Zakładów PKN ORLEN w Płocku i ANWIL we Włocławku trafia do odbiorców zewnętrznych

Polski Koncern Naftowy zwiększył produkcję i podaż tlenu technicznego, aby wesprzeć służbę zdrowia i szpitale w leczeniu pacjentów covidowych.

Reagujemy błyskawicznie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Polaków w czasie pandemii. Odpowiadając na potrzeby rynku zoptymalizowaliśmy produkcję skroplonego tlenu technicznego, aby zmaksymalizować jego podaż dla klientów zewnętrznych. Przygotowaliśmy też dwa szpitale tymczasowe w Płocku i Ostrołęce, kupiliśmy karetki i niezbędny sprzęt, a także środki ochrony osobistej. Od początku wspieramy nie tylko pacjentów, ale też lekarzy, pielęgniarki i pozostałe służby w walce z pandemią koronawirusa. W ten sposób realizujemy również zadania wynikające ze społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W związku ze podwyższonym zapotrzebowaniem ze strony odbiorców zewnętrznych, obecnie Zakład PKN ORLEN w Płocku produkuje 300 ton, a ANWIL we Włocławku 50 ton skroplonego tlenu technicznego tygodniowo przeznaczonych na sprzedaż.

Skroplony tlen techniczny odbierany z naszych zakładów jest produktem początkowym do wytworzenia substancji czynnej, która w dalszym łańcuchu poprzez badanie oraz certyfikacje staje się tlenem medycznym, wykorzystywanym w walce z SARS-Cov-2. PKN ORLEN zaopatruje w skroplony tlen techniczny odbiorców nie posiadających własnych stacji separacji powietrza, a mogących być wytwórcami tlenu medycznego dostarczanego do szpitali, zarówno w formie ciekłej do zbiorników, jak i w butlach.

Obecnie odbiory skroplonego tlenu technicznego z PKN ORLEN przez podmioty zewnętrzne realizowane są zgodnie z założonymi harmonogramami. Jego podaż odzwierciedla możliwości logistyczne i magazynowe odbiorców tego produktu. Zakłady Grupy ORLEN w Płocku i we Włocławku to jednostki najbardziej wysunięte na północ kraju jeśli chodzi o produkcję tlenu technicznego. Dlatego działania Grupy ORLEN nie tylko zwiększają ogólny bilans skroplonego tlenu technicznego, ale również przyczyniają się do skrócenia czasu dostaw produktu do szpitali w tej części Polski.

PKN Orlen/mt