Niedzielski: Sytuacja na Śląsku jest krytyczna

Sytuacja na Śląsku jest krytyczna pod względem zachorowań i hospitalizacji, relokujemy pacjentów do innych województw - poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia brał w środę udział w wojewódzkim sztabie kryzysowym w Katowicach. „Sytuacja na Śląsku jest krytyczna. Krytyczna pod względem zarówno liczby zachorowań, zarówno liczby hospitalizacji, ale też pewnej perspektywy, tzn. że te moce, które były systematycznie i są przez pana wojewodę przeznaczane na walkę z covidem, powoli te moce się wykańczają” - oświadczył po spotkaniu Niedzielski.

Niedzielski przekazał, że będą dwa typy realokacji. „Pierwszy typ realokacji, nazywamy ją roboczo +realokacją kołową+, tj. wykorzystanie transportu sanitarnego czy zespołów ratownictwa medycznego i ta realokacja już się w tej chwili dzieje” - powiedział.

Jak dodał, „ona przede wszystkim dotyczy nowych pacjentów”. „To są okolice Częstochowy i okolice zachodniej ściany regionu śląskiego. Pacjenci z tych regionów, czyli okolic Częstochowy i zachodniej części regionu, są transportowani odpowiednio: do Radomska i odbywa się to w sposób, że pacjenci się triażowani w Częstochowie, a następnie po tym triażu właśnie przesyłani do szpitala w Radomsku. Dzisiaj będzie to prawie 20 osób. Jeżeli chodzi o zachodnią ścianę regionu - to tutaj współpracujemy ze szpitalem w Kędzierzynie-Koźlu, który będzie przyjmował pacjentów i już bezpośrednio transportem systemowym przyjmuje pacjentów. Liczymy, że do końca tego tygodnia w obu tych lokacjach blisko 150-170 pacjentów z całego Śląska będzie realokowanych” - mówił Niedzielski.