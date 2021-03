Polskie strony mobilne pod lupą. Niewiele jest wystarczająco szybkich

Komu z nas nie zdarzyło się zrezygnować z odwiedzenia strony internetowej, gdy za długo ładowała się na naszym smartfonie? Kto przypadkiem trafił na niewłaściwą stronę, gdy link raptem się przesunął podczas jej ładowania? Google postanowiło przeanalizować najpopularniejsze witryny wśród polskich internautów pod kątem szybkości ich ładowania, interaktywności oraz stabilności wizualnej i wskazać te, które, pomimo rozbudowanej formy, są najbardziej przyjazne dla użytkowników

Pierwszego wrażenia marka wcale nie robi atrakcyjną wizualnie mobilną stroną główną, lecz… czasem jej ładowania. Podczas badania Google oraz Civic Research aż 54% użytkowników twierdziło, że im wolniejsza strona, tym większa jest ich frustracja. Znaczenie mają milisekundy, które decydują o tym, czy porzucimy stronę, zanim zdąży się załadować.

Mobilna galeria sław

Google postanowiło zbadać wiodące witryny mobilne w branży e-commerce oraz finansowej. Wyniki rankingu najszybszych stron w tych kategoriach, opracowane przez Google we współpracy z IAB Europe i MMA Europe, wskazują serwisy z najlepszymi wynikami Core Web Vitals, czyli które zarówno błyskawicznie się ładują, jak i szybko reagują na akcje użytkownika oraz zapewniają mu optymalne doświadczenie. W galerii mobilnych sław w kategorii e-commerce znalazły się Allegro, Ceneo czy Apart, zaś w branży finansowej m.in. Bank Spółdzielczy Brodnica, Credit Agricole lub Ergo Hestia.

Fakt znalezienia się w tym zestawieniu daje nam wielką satysfakcję i jest potwierdzeniem słuszności wysiłków, które wkładamy w to, aby doświadczenia internautów korzystających z Ceneo.pl były jak najlepsze. To efekt pracy nad wieloma technicznymi i biznesowymi metrykami witryny, między innymi Core Web Vitals, których optymalizacja pozwala nam podnosić zadowolenie naszych użytkowników ‒ mówi Paweł Kowalski, dyrektor IT w Ceneo.pl. Praca nad szybkością stron Allegro to nieustanny proces. Każdego dnia staramy się znaleźć nowe sposoby na poprawienie doświadczeń naszych użytkowników, szczególnie tych odwiedzających nas na urządzeniach mobilnych. Dla osiągnięcia dobrej wydajności strony monitorujemy wiele miar. Chcemy mieć pewność, że strona ładuje się szybko a interfejs reaguje płynnie na działania użytkownika ‒ mówi Tomasz Gospodarczyk, lider zespołu Webperf w Allegro. ‒ Z grupy entuzjastów rozrzuconych po różnych zespołach powstał zespół odpowiedzialny za monitorowanie, optymalizowanie oraz szkolenie developerów i ludzi biznesu. Dbanie o wydajność stało się allegrową codziennością i powstało to, do czego dążyliśmy od samego początku - kultura web performance. Nasze wyniki są tak naprawdę sukcesem wszystkich naszych inżynierów.

Nie tylko prędkość

Szybkość witryny mobilnej jest również powiązana z jej użytecznością. Dlatego Google wprowadziło w 2020 roku trzy nowe metryki, które oceniają szybkość ładowania oraz działania witryny mobilnej pod kątem optymalnego doświadczenia użytkownika. Do zbudowanie powyższego zestawienia posłużyły tzw. Podstawowe Wskaźniki Internetowe (ang. Core Web Vitals), które obejmują:

LCP (Largest Contentful Paint), mierząca czas do pojawienia się największego widocznego elementu

LCP wskazuje czas, w jakim ładuje się największy obiekt na stronie (np. zdjęcie produktu). Witryna ma dobre LCP, jeśli ładowanie takiego elementu nie zajmuje więcej niż 2,5 sekundy.

FID (First Input Delay), mierząca czas reakcji witryny na akcje użytkownika FID określa jak szybko elementy, takie jak linki lub przyciski, reagują na akcje użytkownika, takie jak np. dotknięcie ich palcem. Determinuje więc czas, po jakim użytkownik jest w stanie rozpocząć sensowne korzystanie ze strony. Jeśli FID wyniesie poniżej 100 ms, możemy stwierdzić, że strona jest zoptymalizowana w tym zakresie.

CLS (Cumulative Layout Shift), mierząca stabilność wizualną elementów strony CLS informuje nas o tym, jak duże są przesunięcia elementów podczas podczas ładowania się strony. Określa więc jak bardzo może zmienić się wygląd strony i pomaga wyeliminować sytuacje, w których np. przyciski zmieniają pozycję w momencie, gdy chcemy je dotknąć palcem. Jeśli CLS nie jest wyższe niż 0,1 strona jest poprawnie skonstruowana.

Jedynie 27% polskich witryn internetowych osiąga dobre wyniki w zakresie Podstawowych Wskaźników Internetowych. Chociaż stawia to polskie strony w lepszej pozycji niż konkurentów z USA czy Francji, nadal jednak wynik ten można poprawić, gdyż ponad dwie trzecie witryn mobilnych wymaga optymalizacji pod kątem łatwości obsługi.

Z danych zebranych dla polskiego rynku wynika, że aż dwa Podstawowe Wskaźniki Internetowe wymagają poprawy. Są to LCP (czas do pojawienia się największego widocznego elementu) oraz CLS (stabilność wizualną elementów strony w trakcie ładowania). Jeżeli musimy długo czekać, aż załaduje się zdjęcie produktu, albo w trakcie zakupu ucieknie nam spod palca przycisk “Złóż zamówienie” i zamiast niego usuniemy sobie produkt z koszyka, wzrasta niestety szansa na to, że klient porzuci całkowicie proces zakupu i skorzysta z oferty konkurencyjnej firmy ‒ komentuje polskie zestawienie Piotr Kowalski, Senior Analytical Consultant, ekspert Google w zakresie rozwiązań mobilnych dla biznesu. ‒ Warto także wspomnieć, że od maja 2021 roku powyższe metryki będą również uwzględniane w kalkulacji rankingu przez algorytm wyszukiwarki Google ‒ przypomina Piotr Kowalski.

Czy więc czas to pieniądz?

Okazuje się jednak, że fakt, iż strona ładuje się szybko to współcześnie jednak wciąż za mało. Równie ważne jest doświadczenie użytkownika z korzystania ze strony. 70% klientów stron mobilnych rezygnuje z zakupu, jeśli wydaje się to dla nich zbyt trudne lub denerwujące.Ponadto, jeżeli chodzi o postrzeganie marki, doświadczenie użytkownika ma takie samo znaczenie jak przedstawiona na stronie oferta. 83% osób, które robi zakupu przy pomocy smartfona, przywiązuje taką samą wagę do doświadczenia na stronie internetowej, jak do produktów lub usług firmy. Ekran smartfona jest mniej więcej 6 razy mniejszy niż przeciętny monitor komputera, dlatego niezwykle istotne jest dobre zaprojektowanie serwisu mobilnego w taki sposób, aby zapewnić jak najlepszą użyteczność podczas jego przeglądania na małym ekranie smartfona. Odpowiednia prezentacja zdjęć produktu, jego opisu czy też formularzy pozwala na przekonanie klienta do zakupu oraz na uniknięcie błędów przy podawaniu np. adresu dostawy.

Co zrobić, żeby strona mobilna była szybsza?

Badanie: Sprawdź, czy Twoja witryna spełnia kryteria jakości Podstawowych Wskaźników Internetowych na stronie na stronie https://web.dev/vitals/ i ilu odwiedzających nie ma jeszcze wystarczająco dobrych doświadczeń użytkownika.

Optymalizuj i mierz wydajność swojej sieci w sposób ciągły. Jeżeli możesz, zbuduj zespół, który będzie monitorować Podstawowe Wskaźniki Internetowe i dbać o to, aby strona była na bieżąco pod te wskaźniki optymalizowana.

Podczas optymalizacji zwróć szczególną uwagę na czas ładowania najważniejszych elementów witryny, interaktywność elementów klikalnych oraz stabilność wizualną strony - zoptymalizuj kod JavaScript, który potrafi bardzo obciążyć mobilną przeglądarkę.

Mat.Pras./KG