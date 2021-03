30 milionów osób zdobywa umiejętności cyfrowe podczas pandemii

Microsoft pomógł ponad 30 milionom ludzi w 249 krajach uzyskać dostęp do umiejętności cyfrowych. Firma przekroczyła swój początkowy cel z czerwca zeszłego roku, zakładający objęcie inicjatywą 25 milionów osób. Dodatkowo, w 2021 roku Microsoft zobowiązuje się wesprzeć 250 000 firm w obsadzaniu miejsc pracy na podstawie umiejętności kandydatów

Od zwolnionych pracowników fabryk po sprzedawców detalicznych i kierowców ciężarówek – miliony osób skorzystały w czasie pandemii z kursów online od GitHub, LinkedIn i Microsoft, przygotowujących do ubiegania się o najbardziej poszukiwane stanowiska, w tym obsługę klienta, zarządzanie projektami i analizę danych.

Szczegółowy plan działań jest kontynuacją globalnej inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zakłada on przedłużenie na cały rok 2021 cyklu bezpłatnych kursów LinkedIn Learning i Microsoft Learn oraz przystępnej cenowo certyfikacji umiejętności, pożądanych w 10 zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie. Kolejny etap projektu wyznacza nowe sposoby realizacji gospodarki opartej na wiedzy, oddając w ręce kandydatów i pracodawców zestaw narzędzi oraz platform, które pomogą im się połączyć.

“Przez ostatni rok, obserwowaliśmy, że najwyższe koszty pandemii ponoszą ci, których najmniej na nie stać” – mówi Brad Smith, Prezes Microsoft. „Wspólnie z LinkedIn podwajamy wysiłki, aby wspierać rynek pracy zorientowany na umiejętności, który nie wyklucza, stwarza więcej możliwości i jest elastyczny. Otwieramy kolejne ścieżki nauczania, prowadzące do nowych miejsc pracy”.

LinkedIn planuje w tym roku pomóc 250 000 firm w zatrudnianiu na podstawie umiejętności, wykorzystując nowe lub istniejące projekty rekrutacyjne. Firma zapewni zarówno rozwiązania dla osób poszukujących pracy, służące lepszej prezentacji profilu zawodowego, jak i narzędzia, z których mogą skorzystać pracodawcy, by połączyć się z kandydatami o określonych umiejętnościach. Wśród nich znajdą się:

Pilotażowy program LinkedIn SkillsPath, nowy sposób na pomoc firmom w zatrudnianiu pod kątem umiejętności. Skills Path łączy kursy LinkedIn Learning z ocenami umiejętności, aby pomóc rekruterom w pozyskiwaniu kandydatów na równych zasadach, w oparciu o ich udokumentowane umiejętności. W pilotażu LinkedIn wezmą udział różne firmy, w tym BlackRock, Gap Inc. i TaskRabbit, które chcą rozszerzyć swoje praktyki rekrutacyjne, aby lepiej uwzględniały kandydatów z różnorodnym doświadczeniem. Nowe ekspresyjne, inkluzywne i indywidualne funkcje profilu LinkedInpomogą użytkownikom dzielić się większą ilością informacji o sobie, karierze i celach. Film „Cover Story” umożliwi osobom poszukującym pracy pokazanie ich miękkich umiejętności przed rekruterami. 75% osób zatrudniających pracowników uważa, że standardowy życiorys jest niewystarczający w ocenie umiejętności miękkich kandydata, a prawie 80% twierdzi, że nagranie wideo stało się ważniejsze w przypadku weryfikacji kandydatów. Rozszerzony dostęp do narzędzia SkillsGraph pomoże stworzyć wspólny język umiejętności dla osób prywatnych, pracodawców, instytucji edukacyjnych i agencji rządowych, aby ulepszyć planowanie zatrudnienia, zatrudnianie oraz programy rozwojowe. Microsoft łączy wysiłki, aby uzupełnić działania LinkedIn w celu promowania możliwości w zakresie umiejętności cyfrowych, m.in. z pomocą Career Coach, aplikacji edukacyjnej w Microsoft Teams, współdziałającej z LinkedIn, dostarczającej spersonalizowanych wskazówek dla studentów szkół wyższych, by ułatwić im nawigację po ścieżce kariery. Career Coach oferuje instytucjom edukacyjnym ujednolicone rozwiązanie do planowania kariery dla studentów. Pomaga ono odkryć cele, zainteresowania i umiejętności za pomocą opartego na sztucznej inteligencji identyfikatora umiejętności oraz integracji z serwisem LinkedIn. Pozwala on dostosować profil studenta do trendów na rynku pracy, a także pomaga rozwijać umiejętności oraz nawiązywać kontakty z mentorami i rówieśnikami – wszystko to w jednym miejscu.

“Przez długi czas sposób, w jaki ludzie byli zatrudniani, opierał się wyłącznie na pracy, którą wykonywali, dyplomie, który zdobyli lub ludziach, których znali. Obecnie zaczyna się to zmieniać. Pracownicy lepiej rozumieją i komunikują umiejętności, jakie posiadają oraz jakich potrzebują. Firmy zwracają uwagę nie tylko na tradycyjnie postrzegane kwalifikacje, ale również na umiejętności, dzięki którym pracownicy z często pomijanych społeczności mogą coś osiągnąć. Chcemy przyspieszyć tę zmianę” – powiedział Ryan Roslansky, dyrektor generalny LinkedIn. “Od czerwca ubiegłego roku Microsoft i LinkedIn pomogły ponad 30 milionom ludzi na całym świecie uzyskać dostęp do umiejętności cyfrowych, a dziś rozszerzamy nasze zaangażowanie, wspierając 250 000 firm w tym, by w 2021 roku zatrudniały pracowników na podstawie ich umiejętności”.

W ramach inicjatywy Microsoft ściśle współpracował ze swoimi partnerami non-profit, aby zapewnić kompleksowe wsparcie w postaci coachingu, mentoringu i networkingu prawie 6 milionom osób zainteresowanych rozwojem swojej ścieżki edukacyjnej. Microsoft planuje wykorzystać to doświadczenie szerzej w ramach nowej usługi internetowej Career Connector, która ma w ciągu najbliższych trzech lat pomóc w obsadzeniu 50 000 stanowisk technicznych osobami poszukującymi pracy. Skupi się ona na uczniach, którzy zdobyli umiejętności dzięki partnerom Microsoftu z sektora non-profit i nauki. Usługa uwzględnia w szczególności potrzeby kobiet i mniejszości niedostatecznie reprezentowanych w branży technologicznej.

Mat.Pras./KG