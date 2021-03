Współpraca Cyfrowej Polski z Centrum GovTech

Związek Cyfrowa Polska podpisał z Centrum GovTech Polska list intencyjny dotyczący współpracy przy projektach realizowanych w łódzkim Centrum Kreatywności Fabryka, które będą miały na celu podnoszenie kompetencji sektora publicznego dotyczących innowacyjności oraz popularyzacji dobrych praktyk.

Współpraca będzie skupiała się na rozwoju pracowników polskiej administracji, a także startup-ów poprzez organizację warsztatów, konferencji, konkursów oraz wszelkiej działalności związanej z podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Zgodnie z podpisaną w środę umową, Centrum Kreatywności Fabryka w Łodzi, prowadzone przez Cyfrową Polskę, będzie funkcjonować pod patronatem honorowym Centrum GovTech.

Będziemy wspólnie podejmowali wszelkie inicjatywy, które związane będą m.in. z udoskonalaniem, poszerzaniem oraz nabywaniem nowych umiejętności cyfrowych. Chcemy pokazywać, jak wykorzystując nowoczesne narzędzia można stworzyć nową jakość usług cyfrowych – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Centrum GovTech to przede wszystkim innowacyjne podejście do administracji. Współpraca z podmiotami takimi jak Związek Cyfrowa Polska pozwala nam czerpać wiedzę i doświadczenie od ekspertów w tej dziedzinie. Dzięki temu nasze inicjatywy mają szansę być przygotowane w najlepszy możliwy sposób. Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zaprosić na wspólnie organizowane wydarzenia – dodaje Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.

Centrum Kreatywności Fabryka to projekt Związku Cyfrowa Polska, który powstał przy współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Miejsce istnieje na mapie Łodzi od stycznia 2019 r. Mieści się na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zabytkowym budynku Hydroforni, który został odpowiednio zrewitalizowany, odnowiony i dostosowany do kreatywnej pracy. CK Fabryka to pierwsze miejsce w Polsce, które ma na celu aktywizowanie, inspirowanie oraz edukowanie przedsiębiorczych ludzi do podejmowania nowych działalność i inicjatyw z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

RO

CZYTAJ TEŻ: Premier: jestem zaskoczony atakiem na PFR i Pawła Borysa