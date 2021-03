Cisco przedstawia innowacje, które zapewnią wszystkim przyszłość równych szans

We wtorek rozpoczęło się Cisco Live!, w którym udział weźmie ponad 100 tys. klientów i partnerów firmy z ponad 200 krajów na całym świecie. Dwudniowe cyfrowe wydarzenie organizowane pod hasłem „Turn IT Up” poświecono klientom i partnerom, którzy są bohaterami IT w swoich organizacjach, szczególnie w tych trudnych czasach

Miniony rok pokazał, że siła działania wynika ze współpracy, a technologia umożliwia odkrywanie nowych sposobów łączenia się ze sobą, zwiększania bezpieczeństwa i automatyzacji świata, który nieustannie zmienia się, stając się coraz bardziej cyfrowy.

To wyjątkowy czas, kiedy możemy kształtować naszą przyszłość. Potrzebujemy do tego odpowiedniej technologii, aby stworzyć fundamenty, na których będziemy budować tę przyszłość – powiedział Chuck Robbins, CEO Cisco. „Dzięki innowacjom, które wprowadzamy w tym tygodniu, nasi klienci na całym świecie będą mogli nie tylko lepiej komunikować się, zwiększać bezpieczeństwo i automatyzować IT teraz i w przyszłości, ale także wykorzystywać technologię do zwiększania szans dla wszystkich członków społeczeństwa”.

Cisco wprowadziło liczne innowacje, które pomogą klientom przebudować ich aplikacje, zwiększyć możliwości ich zespołów, zabezpieczyć firmy i przekształcić infrastrukturę. Poniżej ich krótka charakterystyka.

Najnowsze informacje z Cisco Live!:

Cisco przeprojektowuje infrastrukturę internetową, zapewniając przyszłość równych szans dla wszystkich

Dynamiczna cyfryzacja i 5G tworzą niesamowite możliwości dla wielu, ale nie dla wszystkich. Aby zapewnić w pełni inkluzywną przyszłość, niezbędna jest transformacji sieci, która na stałe zmieni ekonomię internetu. Cisco ogłosiło dzisiaj, w jaki sposób realizuje swoją strategię tworzenia internetu przyszłości, wprowadzając kolejne przełomowe innowacje w dziedzinie elektroniki, optyki, oprogramowania i systemów, rewolucjonizując sieci wykorzystywane na masową skalę. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj pełną treść informacji prasowej opublikowanej tutaj.

Cisco kieruje się w stronę modelu „as-a-service” dzięki Cisco Plus

Klienci potrzebują większego wyboru rozwiązań i sposobów ich zakupu. Dlatego też Cisco wprowadza Cisco Plus, realizując plan stopniowej transformacji usług w kierunku modelu „as-a-service”. Cisco Plus upraszcza procesy związane z IT i zakupami, aby zapewnić klientom większą szybkość działania, elastyczność i możliwość dostosowania skali do ich potrzeb. Umożliwia elastyczne wykorzystanie sieci w centrum danych, w zastosowaniach obliczeniowych i przy przechowywaniu danych. Firma Cisco przedstawiła również bogatą ofertę SASE (połączenie funkcji VPN i SD-WAN z natywnymi funkcjami bezpieczeństwa w chmurze), która ma pomóc klientom już dziś zbudować fundament SASE, aby w przyszłości przejść na model „as-a-service”. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj pełną treść informacji prasowej opublikowanej tutaj.

Cisco Secure przedstawia przyszłość bez haseł, oferując prostsze i jeszcze bardziej zaufane zabezpieczenia dla wszystkich

Konsekwencje posługiwania się hasłami są dobrze znane. Hasła są łatwe do złamania i trudno nimi zarządzać, co kosztuje firmy miliardy dolarów rocznie. Dzisiaj Cisco wprowadziło niezależny od infrastruktury mechanizm uwierzytelniania bez hasła, umożliwiający użytkownikom pominięcie hasła i bezpieczne zalogowanie się do aplikacji w chmurze za pomocą kluczy bezpieczeństwa lub danych biometrycznych zapisanych na platformie. Uwierzytelnianie bezhasłowe od Cisco Duo jest elementem wiodącej w branży platformy Cisco opartej na zasadach ograniczonego zaufania (zero trust), w jeszcze większym stopniu zwiększającej bezpieczeństwo logowania poprzez zastosowanie kontroli urządzeń i monitorowania zachowania na wielu płaszczyznach. Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z pełną treść informacji opublikowanej tutaj.

Zapewnienie klientom najlepszej możliwej widoczności w aplikacjach i internecie.

Widoczność wykraczająca także poza sieć firmową ma coraz większe znaczenie, ponieważ zespoły IT przyspieszają wdrażanie rozwiązań SaaS, internetowych i tych w modelu chmury w opracowywanych strategiach pracy w środowisku hybrydowym. Cisco ogłosiło dzisiaj integrację internetowego i chmurowego rozwiązania ThousandEyes z portfolio przełączników Cisco Catalyst 9000 oraz z Cisco AppDynamics Dash Studio, przedstawiając pierwsze i jedyne w branży rozwiązanie typu full-stack dla sieci firmowych i chmurowych, oferujące pełną widoczność.

Cisco przedstawia najbardziej ekspansywną architekturę SASE, zapewniającą pełną ochronę od punktu końcowego do chmury.

Przyspieszenie wprowadzenia pracy hybrydowej i przejścia do chmury skomplikowało zarządzanie sieciami i bezpieczeństwem, biorąc po uwagę mnogość podatnych na atak użytkowników, urządzeń, aplikacji i danych. Dzisiaj Cisco uprościło zarządzanie siecią i bezpieczeństwem dzięki rozszerzonej architekturze Secure Access Service Edge (SASE) z możliwością zakupu wszystkich podstawowych komponentów w jednej ofercie. Jej elastyczność umożliwi w przyszłości łatwe przejście na ujednoliconą usługę abonamentową. Cisco przedstawiło również innowacje w platformie SecureX, zapewniającej pełną ochronę od punktu końcowego do chmury.

Drugiego dnia Cisco Live! zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi wiadomościami na temat Cisco Webex, do którego dodano niedawno 400 funkcji, aby pomóc użytkownikom pracować mądrzej, zadbać o ich dobrostan i zapewnić bardziej integracyjne doświadczenia związane z pracą. Uwagę warto zwrócić także na najnowsze zmiany w rozwiązaniach Cisco Contact Center, które pomagają zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta.

Cisco Live! – wirtualne, globalne wydarzenie poświęcone specjalistom IT z całego świata, w tym ponad 100 tys. klientów i partnerów z ponad 200 krajów. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę internetową naszego wydarzenia Cisco Live!.

Cisco to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, partnerzy i produkty Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i już dziś korzystać z cyfrowych możliwości jutra.

Źródło: Cisco