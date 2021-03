MIT EF CEE Spring 2021 - 100 tys. zł dla najlepszego polskiego startupu

3 kwietnia 2021 r. kończy się nabór do piątej edycji programu akceleracji startupów MIT Enterprise Forum CEE. To ostatnia szansa dla innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na nawiązanie współpracy z renomowanymi firmami, zdobycie bezcennej wiedzy i międzynarodowych kontaktów, a także pozyskanie funduszy na dalszy rozwój

Warto wiedzieć, że najwyżej oceniony startup rozwiązujący ważne problemy społeczne w ramach konkursu MIT EF CEE Spring 2021 otrzyma od CVC Capital Partners 100,000 zł, a 5 najlepszych startupów będzie miało sfinansowany tygodniowy wyjazd networkingowo-szkoleniowy do Bostonu. Program afiliowany przy Massachusetts Institute of Technology MIT EF CEE Spring 2021 to piąta edycja programu skierowanego do startupów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, z którego skorzystało dotychczas ponad 170 firm.

Bieżąca edycja skierowana jest do przedsiębiorstw naukowo-technologicznych działających w obszarach zdrowia, nowej energetyki, przemysłu 4.0, technologii finansowych i ubezpieczeniowych (fintech & insurtech), zrównoważonego rozwoju, technologii marketingowych (martech) i inteligentnego miasta (smart city).

Aplikacje można składać tylko do 3 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej www.mitefcee.org. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w czerwcu 2021 r.

Program akceleracji MIT EF CEE, afiliowany przy Massachusetts Institute of Technology – amerykańskiej kolebce innowacyjnej przedsiębiorczości, daje startupom wyjątkową szansę budowania rozpoznawalności i wiarygodności na rynkach zagranicznych. A to dopiero początek przygody!

Szeroki zasięg programu oraz światowa ranga partnerów daje startupom unikalną możliwość ekspansji i zdobycia międzynarodowego rozgłosu – mówi Łukasz Owczarek, Head of Acceleration w MIT Enterprise Forum CEE. Uczestnicy uzyskają dostęp do szerokiej gamy inwestorów, doradców, a także potencjalnych kontrahentów z USA i Europy Środkowo-Wschodniej. Liderzy rynków nowych technologii z wiodących firm i instytucji międzynarodowych czekają na odkrycie nowych “jednorożców” i implementację ich rozwiązań.

Ważnym elementem akceleracji jest łączenie startupów z branżowymi liderami o ugruntowanej pozycji, poszukującymi innowacyjnych rozwiązań w swoich sektorach. W tej edycji przedsiębiorcy otrzymają szansę na pilotażowe i komercyjne wdrożenia w firmach partnerskich, takich jak Adamed, Coca-Cola HBC Polska, MCX czy ANWIL S.A. (Grupa ORLEN).

Przedsiębiorcy, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, przez kilka miesięcy będą ściśle współpracować z polskimi i międzynarodowymi mentorami nad rozwojem modeli biznesowych swoich firm. Pomoże im w tym m.in. cykl warsztatów, w trakcie których poznają i zastosują w praktyce zasady “Przedsiębiorczości zdyscyplinowanej” autorstwa Billa Auleta, prof. MIT. Innowatorzy rozwiną też kompetencje osobiste, takie jak sztuka prezentacji i przemawiania, której tajniki przedstawi im Linda Plano w ramach “Akademii Pitchu”. O wartości tych umiejętności może świadczyć fakt, że przedsiębiorcy, którzy pracowali z Lindą, pozyskali kapitał na łączną kwotę przekraczającą 1,3 mld dolarów.

WYJAZD DO BOSTONU DLA NAJLEPSZYCH

Pięć najwyżej ocenionych startupów otrzyma zaproszenie na intensywny cykl szkoleniowy MIT Enterprise Forum CEE Bootcamp, który odbędzie się w Bostonie (USA). Podczas tygodniowego wyjazdu uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w szeregu warsztatów tematycznych nakierowanych na rozwój międzynarodowy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku amerykańskiego.

Wizyta szkoleniowa w Bostonie daje również możliwość osobistego poznania jednego z największych na świecie ekosystemów innowacji oraz nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Odważnych pomysłów i rozwiązań technologicznych wśród aplikujących nigdy nie brakowało. We wszystkich edycjach do akceleratora spłynęło ponad 1500 aplikacji z 37 państw. Konkurencja niezmiennie jest intensywna, a prezentowane projekty bardzo zróżnicowane - łącznie reprezentując 26 branż - od biotechnologii po inżynierię materiałową.

Wytypowanie najbardziej perspektywicznych przedsięwzięć nie należy do łatwych. W poprzednich edycjach, oprócz szczegółowej analizy każdej aplikacji, selekcja wymagała również przeprowadzenia blisko 500 godzin rozmów kwalifikacyjnych z ich założycielami. Ostatecznie do akceleracji przyjęto 11% z nich, łącznie 171 startupów.

Wśród laureatów poprzednich edycji jest XTPL, dostawca ultraprecyzyjnie drukowanych nanomateriałów, który po zakończonej akceleracji otworzył spółkę w Dolinie Krzemowej, wszedł na Giełdę Papierów Wartościowych i NewConnect, a także uzyskał ponad 15 mln EUR finansowania ze środków prywatnych i publicznych. Spółka jest posiadaczem blisko 20 międzynarodowych zgłoszeń patentowych.

Alumnem MIT EF CEE jest także Genomtec, który opracował i wprowadził do obrotu ultraszybkie testy jedno- i dwugenowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w technice RT-LAMP. Firma ma za sobą udane IPO, w ramach którego pozyskała ponad 8 mln zł.

Ciekawym przykładem projektu, który skorzystał z akceleracji jest również Plantalux, zajmujący się zaawansowaną technologią wspomagania wzrostu roślin. Od czasu udziału w bootcampie w Bostonie, który - jak podkreślają założyciele - miał ogromny wpływ na ich sposób myślenia o biznesie i strategię, firma urosła z kilkuosobowego zespołu do niemal 50 pracowników. Obecnie spółka zajmuje się wdrożeniami w Ameryce Północnej i Południowej.

DODATKOWE 100 000 ZŁ NA ROZWIĄZANIA UŻYTECZNE SPOŁECZNIE

Po raz kolejny formuła programu akceleracji MIT EF CEE rozszerzona zostanie o przyznanie nagrody CVC Young Innovator Awards, ufundowanej przez CVC Capital Partners. Mogą się o nią ubiegać projekty, które za pomocą innowacji rozwiązują istotne problemy społeczne, a równocześnie prowadzone są przez młodych przedsiębiorców (poniżej 30 roku życia). Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 100,000 zł. Laureatami poprzednich edycji są między innymi Hashiona i Genomtec.

Już po raz szósty w ramach konkursu CVC Young Innovator Awards szukamy młodych ambitnych przedsiębiorców, którzy potrafią odważnie podważać status quo i tworzyć unikalne modele biznesowe lub innowacyjne technologie umiejętnie łącząc je ze społeczną wrażliwością. Dzisiaj, gdy cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy przedsiębiorstw, które mają ciekawe pomysły nie tylko na dynamiczny wzrost, ale jednocześnie adresują kluczowe społecznie wyzwania, które mogą pozytywnie zmienić życie społeczności, w których działają. Współpracując z MIT Enterprise Forum CEE możemy wspierać najbardziej obiecujące startupy w Europie Środkowo-Wschodniej, których szybki rozwój jest kluczowy dla gospodarki całego regionu - mówi Krzysztof Krawczyk, Partner w CVC Capital Partners.

PARTNERZY

Partnerami Głównymi wiosennej edycji programu akceleracji są: • Adamed – firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. • Coca-Cola HBC Polska – lider rynku napojów bezalkoholowych w Polsce, właściciel i dystrybutor marek obecnych w ponad 200 krajach świata. • MCX - trzon silnej grupy wyspecjalizowanych spółek, będących dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu FinTech, energii odnawialnej oraz szeroko pojętego SmartCity.

MIT Enterprise Forum CEE jest częścią globalnej sieci MIT Enterprise Forum, afiliowanej z najlepszą na świecie uczelnią technologiczną - Massachusetts Institute of Technology. Celem programu jest wsparcie rozwoju najbardziej innowacyjnych startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą i zasobami czołowych przedsiębiorstw oraz doświadczeniem polskich i międzynarodowych mentorów. Projekt realizowany jest przez Fundację Przedsiębiorczości Technologicznej, która dotychczas zrealizowała 9 edycji programu (pięć z nich jako MIT EF Poland) i wzięła pod skrzydła ponad 170 startupów naukowo-technologicznych.

DODATKOWE INFORMACJE

Michał Wilgosz E-mail: michal@skalskigrowth.com Telefon: +48 603 498 459

www.mitefcee.org