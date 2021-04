Prezes PiS punktuje działania UE ws. szczepionek

Szczepienia przeciwko Covid-19 w UE idą wolno, bo brakuje szczepionek, których nie dostarczają w zakontraktowanych liczbach koncerny farmaceutyczne. Może to pchnąć Wspólnotę w stronę szczepionki Sputnik V.„Gdyby Sputnik V dołączył do unijnego arsenału szczepionek, byłby to dyplomatyczny triumf Rosji"