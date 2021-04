To ważny dzień dla Polski Wschodniej. Rusza realizacja autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską!

Za trzy lata pojedziemy nową drogą. Zapewnił o tym na dzisiejszej konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dziś rozpoczyna się realizacja dwóch odcinków inwestycyjnych autostrady A2 Malinowiec-Łukowisko i Swory-Biała Podlaska

Choć pierwszy kwietnia to zwyczajowo dzień różnych psikusów i żartów, tym razem to nie żart. Rusza realizacja autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. Dzisiejszy dzień to jest wypełnienie deklaracji, które od sześciu lat pozostają niezmienne. W 2024 pojedziemy autostradą A2 do Białej Podlaskiej! - powiedział minister Andrzej Adamczyk. Spoglądam na Pana Senatora Grzegorza Biereckiego i mam w pamięci, kiedy pod adresem Pana Senatora, pod adresem nieobecnego niestety wicepremiera Jacka Sasina, także i pod moim adresem jeszcze w ubiegłym roku kierowano słowa wątpliwości, co do deklaracji, którą składaliśmy przez lata i powtarzaliśmy w 2020 roku. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa.(…)Dotrzymaliśmy słowa z autostradą A2 nie tylko do Siedlec, ale i do Białej Podlaskiej. O tym mówiliśmy z Panem prezydentem, dziś posłem Dariuszem Stefaniukem. (…) Jeszcze do niedawna, za czasów rządów naszych poprzedników, tej autostrady nie było w planach. Te deklaracje, które składał pan premier Jarosław Kaczyński, które składał pan prezydent Andrzej Duda, pan premier Mateusz Morawiecki, pani premier Beata Szydło stają się faktem. Przechodzimy w etap ich realizacji. Wiele musiało się wydarzyć aby dzisiejsze stało się możliwe. W lipcu 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził poszerzenie programu budowy dróg krajowych. To była bardzo odważna decyzja. Gdyby nie ona nie byłoby dzisiejszego dnia. Gdyby nie ona nie realizowalibyśmy autostrady do Siedlec, dalej do Białej Podlaskiej i dalej do granicy państwa. Wcześniejsze wersje tego dokumentu nic nie mówiły o tym odcinku. Dlaczego tak się dzieje? Bo Polska jest jedna. W każdym jej regionie żyją obywatele, którzy zasługują na to państwo realizowało i wspierało ważne inwestycje - powiedział na konferencji minister Andrzej Adamczyk.

Nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie wsparcie parlamentarzystów regionu. Szczególnie zwracam się do Pana Senatora Grzegorza Biereckiego, także do Pana Posła Dariusza Stefaniuka i Pana Marszałka Stawiarskiego (…). Bardzo dziękuję za wsparcie tego przedsięwzięcia - powiedział minister infrastruktury.