Biden zapominalski i... wulgarny! "Jesteś ch*****m kłamcą!" WIDEO

Nagranie na którym prezydent USA (a wtedy kandydat na to stanowisko) Joe Biden wulgarnie odnosi się do potencjalnego wyborcy w ostatnim czasie zyskało na popularności. Teraz użytkownicy sieci wynajdują kolejne sytuacje w których prezydent USA jest agresywny, wulgarny lub nawet - zapomina gdzie jest i co mówi!

Przeciwnicy prezydenta USA często wypominają mu jego wiek. I choć takie zarzuty potrafią być dla polityka krzywdzące to jednak prezydentowi często zdarza się mylenie osób, sytuacji czy wręcz… zapominanie o czym mówi i do kogo!

Tak było podczas pierwszej konferencji prasowej prezydenta w tym roku, kiedy Biden w pół zdania przerwał wypowiedź na ważny temat:

O ile ta wpadka była niewinna, o tyle sytuacja w której Biden agresywnie odniósł się do kolejnego wyborcy wzburzyła jego przeciwników. Joe Biden, gdy jeden z potencjalnych wyborców wszedł z nim w polemikę podczas spotkania w miejscowości Des Moines, zamiast przekonać go odparował:

To głosuj na kogoś innego!

Kiedy indziej, podczas spotkania w Iowa francuska telewizja France 24 wyłapała jak Biden, pytany o interesy swojego syna prowadzone na Ukrainie ostro zaatakował wyborcę, krzycząc:

Jesteś cholernym kłamcą, człowieku!

Z kolei w październiku ubiegłego roku, podczas wywiadu z brytyjską gazetą „The Sun” Biden pomylił swojego kontrkandydata Donalda Trumpa z… George’em W. Bushem!:

Jak mówił Biden, najwyraźniej niepewny który mamy rok:

Co nas czeka? Kolejne cztery lata administracji George’a W. Busha?

Czy zachowanie prezydenta uznać można za zabawne czy też - groźne dla USA i sojuszników tego kraju?

YouTube/ France24/ The Sun/ as/