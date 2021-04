Droższa benzyna na stacjach paliw, mniej zapłacimy za autogaz

W przedświątecznym tygodniu podwyżki cen na stacjach w końcu wyhamowały - wskazali w piątek analitycy e-petrol. Więcej płacimy jedynie za 95-oktanową benzynę, a kierowcy tankujący autogaz, pierwszy raz od połowy stycznia, przy dystrybutorze zapłacą mniej.

Skalę tegorocznych podwyżek na stacjach zaczyna odczuwać cała gospodarka i to właśnie rosnące ceny paliw są wskazywane jako główny motor napędowy inflacji w pierwszym kwartale 2021 r. - wskazał e-petrol.

Portal prognozuje, że w nadchodzącym tygodniu kierowcy nie mają co liczyć na niższe ceny i nie jest wykluczone, że znowu będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. „Za litr 95-oktanowej benzyny zapłacimy 5,17-5,28 zł, za diesla 5,13-5,24 zł/l, natomiast autogaz będzie kosztować od 2,52 do 2,58 zł/l” - podał.