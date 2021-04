Zuchwały napad! Wjechali do sklepu koparką i ukradli bankomat

Innowacyjny dworzec systemowy PKP otwarto w Ciechanowie (Mazowieckie). To ostatni z czterech takich obiektów oddanych do użytku w tym roku. Zastąpiły one dotychczas istniejące. Wcześniej dworce kolejowe tego typu powstały w Mławie i Nasielsku oraz w Strzelcach Krajeńskich. PKP rozważa budowę innowacyjnych dworców w kolejnych miejscowościach