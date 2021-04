Fundacja Otwarty Dialog Kozlovskiej przejmuje prowadzenie „Soku z Buraka”

W wyniku porozumienia z całym, dotychczasowym zespołem redakcyjnym, odpowiedzialność za dalsze prowadzenie hejterskiej strony SokzBuraka i kierunek jej rozwoju przejmuje oficjalnie zespół Open Dialogue Foundation / Fundacja Otwarty Dialog. Symbolizuje to nowe logo - nad różowym buraczkiem wyrosną zielone, ODF-owe listki – napisano na stronie FB „Sok z Buraka”

Warto przypomnieć, że to właśnie Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog (FOD) opublikował w 2017 roku 16-punktowy plan „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!”. Z zapowiedzi podanej na stronie „Soku z Buraka” można wywnioskować, że teraz ta strona skupi się jeszcze bardziej na uderzaniu w polski rząd. Z kolei Lyudmyla Kozlovska, szefowa FOD, w 2018 roku została wpisana przez Polskę do systemu SIS II, co oznaczało objęcie jej zakazem wjazdu do Polski i UE.

Sok zmieni profil w kierunku wsparcia różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich związanych zarówno z piętnowaniem patologii w życiu publicznym w naszym kraju, jak również obroną demokracji, praworządności, szeroko rozumianej wolności i praw człowieka - głównie w Polsce, ale również w UE i na świecie – napisano na stronie „Soku z Buraka”. Będziemy promować manifestacje, petycje i zbiórki (crowdfunding) w słusznych sprawach. Będziemy starać się wspierać prześladowanych, szykanowanych, dyskryminowanych i marginalizowanych - zarówno całe społeczności, grupy zawodowe, jak i tych poszkodowanych i pokrzywdzonych bezpośrednio, indywidualnie (jak niezależni sędziowie i prokuratorzy stawiający się Zbigniewowi ”Zero” Ziobrze, kobiety czy osoby i społeczności LGBT+) – dodano.

Strona „Sok z Buraka” zapowiada działania na rzecz wyciągania konsekwencji wobec polityków. Będziemy działać na rzecz upowszechnienia idei wolnościowych i odpowiedzialności za środowisko naturalne; domagać się będziemy wyciągnięcia konsekwencji wobec polityków i urzędników, którzy łamią prawo i są na bakier z przyzwoitością. Bliskie nam są wartości europejskie, idea zjednoczonej Europy i współpracy transatlantyckiej. Kierować się będziemy Konstytucją RP: to najlepszy, uniwersalny katalog praw i wolności, ale także powinności - dla nas, obywateli, jak również urzędników publicznych. To nasza inspiracja – podkreślono.

„Sok z Buraka” zaprasza do współpracy różne organizacje

Okazuje się, że do współpracy z „Sokiem z Buraka” zaproszone są kolejne organizacje, w tym Obywatele RP i Ruch Ośmiu Gwiazd. Co więcej na stronie „Soku z Buraka” zaznaczono, że do współpracy zaproszono również media.

Mimo wszystko na stronie „Soku z Buraka” pojawiła się pewna… samokrytyka. Przyznano, że teraz zamieszczone tam treści będą miały przybrać „możliwie cywilizowane formy”.

Bez strachu - Sok nie stanie się śmiertelnie poważny, ani nudny. Nasze korzenie tkwią w satyrze politycznej i będzie ona dalej istotną treścią naszej strony - będziemy jednak starać się nadawać jej możliwe cywilizowane formy i balansować ją z treściami edukacyjnymi i pro-obywatelskimi. Ale absolutnie nie będzie wiązać się to z utratą zaciętości: gdy uznamy to za stosowne, będziemy bezwzględni jak zawsze – napisano. Pamiętajcie też, że mimo różnych momentów w naszej historii, Sok nie jest i nigdy będzie projektem politycznym, lecz obywatelskim. Nie popieramy żadnego konkretnego ugrupowania, a nasze zaangażowanie traktujemy jako obywatelski obowiązek. Jego wyrazem jest sprzeciw wobec opresyjnej władzy * . Dlatego, jeśli będziemy udostępniać treści okołopolityczne, to nie z powodu ich autorstwa, lecz tematów, których dotyczą, lub osób, których poglądy (w danym kontekście) podzielamy. Poważnie lub z przymrużeniem oka - będziemy dalej robić swoje – zaznaczono.

Wszystko wskazuje na to, że „Sok z Buraka” w założeniu jego twórców ma się stać silną platformą walki z polskim rządem.

wpolityce.pl/mt