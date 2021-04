Premier: Spędźmy te święta w gronie najbliższej rodziny

Morawiecki: Cieszę się, że do tego dnia, do tego momentu zaszczepiliśmy już ponad cztery miliony osób powyżej 61 roku życia. To ponad cztery miliony osób, które mają dużo większą szansę w walce z COVID-19. Łącznie w Polsce wykonano ponad 6,4 mln szczepień, w tym ponad 2 mln drugą dawką