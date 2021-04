Warszawa, wysokie opłaty śmieciowe. Radni PiS żądają dymisji

Stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się od prezydenta Rafała Trzaskowskiego dymisji swojego zastępcy odpowiedzialnego za sprawy gospodarowania odpadami Michała Olszewskiego – poinformował PAP radny Warszawy i rzecznika stołecznego PiS Michał Szpądrowski

Oczekujemy od prezydenta Rafała Trzaskowskiego dymisji wiceprezydenta Michała Olszewskiego. To on jest odpowiedzialny za fatalny stan gospodarki odpadami w mieście, a ostatecznie za drastyczne podwyżki za wywóz śmieci – powiedział Szpądrowski.

Olszewski nadzoruje sprawy gospodarki odpadami w Warszawie już od 8 lat. Zajmował się tymi sprawami za rządów Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W ocenie radnego sytuacja w dziedzinie gospodarki odpadami w stolicy jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. Przypomniał, że Hanna Gronkiewicz-Waltz w 2010 r. zrezygnowała z możliwości skorzystania przez miasto z dotacji unijnych na budowę spalarni.

Podkreślił, że wówczas można było zbudować instalacje do termicznego przetwarzania odpadów za o wiele mniejsze pieniądze niż obecnie.

Od kwietnia tego roku w Warszawie obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Rada m.st. Warszawy zadecydowała o wprowadzeniu metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody. Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów zapłacą za śmieci 12,73 zł od każdego 1 m sześc. zużytej wody.

Natomiast, jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej, opłata będzie naliczana według wzoru: liczba mieszkańców razy 4 m sześc. wody razy 12,73 zł. Co w przypadku domu zamieszkałego przez pięcioosobową rodzinę da ok. 250 zł.

PAP/mt