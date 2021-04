WIDEO. Życzenia świąteczne premiera Mateusza Morawieckiego

Wszyscy potrzebujemy społecznej, narodowej mobilizacji. Dziękuję samorządom za pomoc w walce z wirusem i współpracę w ramach Narodowego Programu Szczepień. Tylko działając wspólnie odzyskamy to, co ponad rok temu zabrała nam pandemia – bezpieczeństwo, spokój, swobodę – premier Mateusz Morawiecki na Facebooku złożył życzenia świąteczne.

Drodzy Państwo,

moje życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy chciałbym połączyć z ważnym apelem. Wynika on oczywiście z trudnej sytuacji pandemicznej. Mimo że żyjemy w nowoczesnych społeczeństwach wszystkie państwa ponoszą ogromne straty związane z koronawirusem - materialne i ludzkie. W takiej sytuacji, mimo wielkiego zmęczenia ograniczeniami, bardzo proszę o odpowiedzialne zachowanie nas wszystkich.

Wszyscy potrzebujemy społecznej, narodowej mobilizacji. Dziękuję samorządom za pomoc w walce z wirusem i współpracę w ramach Narodowego Programu Szczepień. Tylko działając wspólnie odzyskamy to, co ponad rok temu zabrała nam pandemia – bezpieczeństwo, spokój, swobodę. Tylko tak wrócimy do normalności i będziemy mogli myśleć z nadzieją o lepszym jutrze. Jestem pewien, że tak się stanie. Szczególnie chcę podziękować wszystkim służbom medycznym, a także służbom porządkowym i wszystkim walczącym na pierwszym froncie. Bez waszej pracy, waszego poświęcenia trudno byłoby mi znaleźć słowa otuchy.

Święta Wielkiej Nocy to święta nadziei, święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. One przypominają nam, że życie jest silniejsze niż śmierć. Niech ta prawda nas zjednoczy, niech nas pokrzepi i doda nam sił.

Życzę wszystkim Państwu, w kraju i za granicą, zdrowych i bezpiecznych Świąt. Nawet po najczarniejszej nocy w końcu przychodzi dzień. I również po pandemii wróci normalność. Wszystko jest w naszych rękach.

