Virgin Australia lata za połowę ceny. Od 20 lat tak nie było

Linie lotnicze Virgin Australia pobiły rekord sprzedaży biletów za połowę ceny. Znacznie wzrosła też liczba sprzedanych biletów na rejsy bez dopłat, co sprawiło, że czwartek był najbardziej pracowitym dniem dla sprzedaży lotów krajowych od 20 lat - poinformował przewoźnik w piątek.

Virgin Australia sprzedała ponad 71 tys. biletów w ciągu 24 godzin po tym, jak w czwartek rano zaczął obowiązywać pakiet stymulacyjny rządu federalnego o wartości 1,2 mld dolarów.

Na trasach niewłączonych do programu - w tym z Melbourne do Perth, z Perth do Sydney i z Melbourne do Sydney - również odnotowano znaczny wzrost sprzedaży.

Przytłaczająca reakcja Australijczyków jasno pokazuje, że są oni gotowi wrócić do samolotów i nimi podróżować oraz, że jest to pozytywny znak dla sektorów lotnictwa i turystyki, które chcą odzyskać siły po Covid-19 - napisały linie lotnicze w oświadczeniu.

Dwie najbardziej popularne trasy to Melbourne-Gold Coast i Gold Coast-Sydney.

Jak podają linie Virgin Australia, wyszukiwania w internecie lotów, także u innych australijskich przewoźników takich jak Quantas i Jetstar, także gwałtownie wzrosły w czwartek, przekraczając prawie sześciokrotnie średnią godzinową z poprzedniego tygodnia.

Przy ciągle zmieniających się ograniczeniach dotyczących podróży coraz więcej podróżnych czeka na rezerwację do ostatniej chwili - powiedział rzecznik linii Virgin Australia.

Ogłoszony przed trzema tygodniami rządowy pakiet stymulacyjny, który ma obowiązywać do lipca, został ciepło przyjęty zarówno przez linie lotnicze, jak i inne firmy branży turystycznej.

Dotowane taryfy lotnicze są dostępne tylko na około 15 wybranych trasach.

PAP/RO

