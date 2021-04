Po przejęciu TMS Brokers OANDA mianuje Niewiadomskiego dyrektorem na Europę

OANDA, światowy lider w dziedzinie usług obrotu instrumentami finansowymi, usług walutowych i usług analitycznych online, ogłosił powołanie Marcina Niewiadomskiego na stanowisko dyrektora na Europę, którego zadaniem będzie kształtowanie rozwoju firmy we wszystkich 27 krajach członkowskich UE

Oanda z końcem marca sfinalizowała zakup TMS Brokers, pierwszego walutowego domu maklerskiego na polskim rynku, którego dokonała we wrześniu ubiegłego roku. TMS Brokers powstał 20 lat temu. Niewiadomski będzie nadal pełnił funkcję prezesa Domu Maklerskiego TMS Brokers SA w siedzibie firmy w Warszawie.

Niewiadomski stoi na czele TMS od 6 lat, zarządzając transformacją cyfrową firmy oraz rozszerzając zarówno jej ofertę produktową, jak i zasięg geograficzny. W swoim dorobku ma również współpracę z kilkoma dużymi graczami na rynku finansowym, w tym Link4 w okresie, gdy należała do Grupy RSA, a także Provident Polska, Kredyt Bank (KBC Bank), GMAC Bank i BRE Bank Securities.

Marcin to weteran branży z 25-letnim doświadczeniem w sektorze usług finansowych, więc jego wybór na dyrektora w Europie był oczywisty. Wnosi on niezrównaną wiedzę na temat branży usług finansowych i dogłębne zrozumienie rynku europejskiego, co stanowić będzie bezcenny atut naszej firmy w kontekście realizacji jej strategii w nadchodzących latach - powiedział David Hodge, Chief Revenue Officer i Chief Executive Officer firmy OANDA na terenie Europy i Bliskiego Wschodu.

Po latach ciężkiej pracy nad wprowadzeniem TMS na rynki Hiszpanii, Niemiec, Łotwy i Litwy cieszę się, że będę miał szansę na dalsze przyspieszenie rozwoju działalności OANDA w 27 państwach członkowskich UE, bazując na silnym fundamencie jej marki - skomentował Niewiadomski.