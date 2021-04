Nowe dane MZ. Mniej zakażonych, duży wzrost hospitalizowanych

W Polsce zdiagnozowano ostatniej doby 8245 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej – 1792 – na Mazowszu – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 60 pacjentów z COVID-19.

Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu – 1792 i na Śląsku – 1228, najmniej w woj. podlaskim – 92.

Pozostałe przypadki pochodzą z województw: wielkopolskiego (731), małopolskiego (663), dolnośląskiego (591), pomorskiego (573), łódzkiego (497), kujawsko-pomorskiego (368), podkarpackiego (334), zachodniopomorskiego (274), lubelskiego (239), opolskiego (209), świętokrzyskiego (209), lubuskiego (205) i z warmińsko-mazurskiego (125).

W ciągu ostatniej doby trafiło do polskich szpitali ponad 800 nowych pacjentów zakażonych COVID-19 - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest efekt poprzednich, bardzo dużych, dziennych ilości zachorowań; ten tydzień także nie będzie łatwy - dodał

Według resortu na COVID-19 zmarło 28 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 32. W sumie to 60 zgonów.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku wykrycia pierwszego przypadku w Polsce wyniosła tym samym 2 456 709, a 55 065 chorych zmarło.

Tydzień temu, we wtorek 30 marca, badania potwierdziły 20 870 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło wtedy 461 chorych. Z kolei dwa tygodnie temu, 23 marca, było to odpowiednio: 16 741 przypadków zakażenia i 396 zgonów.

Najwięcej dziennych zakażeń do tej pory zanotowano w czwartek, 1 kwietnia – 35 251 przypadków przy najwyższej liczbie wykonanych testów diagnostycznych wykrywających SARS-CoV-2 – ponad 109,4 tys.

Najwięcej zgonów w epidemii przyniósł 25 listopada ub.r. Tego dnia resort zdrowia przekazał informację o 674 zmarłych z powodu COVID-19.

(PAP)/gr