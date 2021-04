PKN ORLEN podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Jej wysokość jest odzwierciedleniem stabilnej sytuacji finansowej Grupy ORLEN, która w ubiegłym roku wypracowała jeden z najlepszych wyników wśród firm z sektora oil and gas, a także efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Dotrzymujemy słowa. W naszej strategii do 2030 roku zadeklarowaliśmy powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy w wysokości minimum 3,5 zł na akcję i teraz tę zapowiedź realizujemy. Funkcjonujemy w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym, na które wpływ w ubiegłym roku miała światowa pandemia. Jednak realizując przemyślane procesy akwizycyjne i kluczowe projekty inwestycyjne, utrzymaliśmy dobrą kondycję finansową i płynnościową, co wyróżnia nas na tle firm z branży – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.