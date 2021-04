BIK: w marcu chętnych na kredyt mieszkaniowy więcej o 35 proc. niż rok temu

O kredyt mieszkaniowy w marcu br. starało się 56,07 tys. osób wobec 41,52 tys. rok wcześniej, co daje 35-proc. wzrost - podało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia kwota wnioskowanego kredytu w marcu br. wyniosła 315,5 tys. zł, czyli o 5,9 proc. więcej rdr.

