„Serce” dla Toyoty Yaris z Wałbrzycha

Produkcja kolejnej elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych elektrycznych napędów hybrydowych montowanych w Toyotach Yaris rozpoczęła się w fabryce tego koncernu w Wałbrzychu.

Jak poinformował w środę Grzegorz Górski, rzecznik Toyota Motor Manufacturing Poland, produkowana w Wałbrzychu nowa przekładnia będzie współpracować z najnowszej generacji silnikiem o pojemności 1,5 l zaprojektowanym w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA. Produkcja tego silnika rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku w zakładach Toyoty w Jelcz-Laskowicach (Dolnośląskie).

W ten sposób oba polskie zakłady Toyoty wytwarzają hybrydowy zespół napędowy, czyli serce samochodu. Zespoły te będą trafiać do nowej generacji Toyoty Yaris produkowanej we Francji a od sierpnia br. również w Czechach - podkreślił Grzegorz Górski.

W ramach niedawnych inwestycji w wałbrzyskich zakładach Toyoty rozbudowano zakład odlewni na potrzeby nowej linii odlewania obudów oraz zainstalowano w obecnej hali skrzyń biegów nowe linie obróbcze i linię montażu.

Toyota Motor Manufacturing Poland rozpoczęła po raz pierwszy w historii produkcję silników elektrycznych MG1 stanowiących integralną część elektrycznej przekładni hybrydowej. Dodatkowo jesienią bieżącego roku w Wałbrzychu uruchomiona zostanie bliźniacza linia przekładni, a na początku przyszłego roku kolejna linia silników hybrydowych TNGA 1,5 l.

Dzięki temu – jak wskazuje motoryzacyjny koncern - produkcja elektrycznych napędów hybrydowych do Toyoty Yaris i Yaris Cross zostanie podwojona. W związku rozbudową zakładu i zwiększeniem mocy produkcyjny zakład w Wałbrzychu chce zwiększyć zatrudnienie o ponad 300 pracowników.

Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland, zwrócił uwagę, że udział napędów hybrydowych w całkowitej sprzedaży Toyoty systematycznie rośnie i w 2020 r. wyniósł aż 54 proc.

Toyota zwiększa produkcję kluczowych komponentów w naszych zakładach. Rozpoczynając po raz pierwszy produkcję silników elektrycznych budujemy nie tylko nowe linie produkcyjne ale również wiedzę i doświadczenie naszych pracowników w kierunku eletromobilności – podkreślił Dariusz Mikołajczak.

Koncern podał, że najnowsze inwestycje w polskich zakładach Toyoty stanową kluczowy element strategii Toyota Motor Europe. Jak wskazano, ma ona na celu „dalszą lokalizację w Europie produkcji elektrycznych napędów hybrydowych, tak by zrealizować założenia firmy polegające na sprzedaży 1,4 mln pojazdów rocznie do 2025 r”. W planach Toyoty 90 proc. sprzedaży będzie obejmowało zelektryfikowane układy napędowe: w hybrydach, hybrydach typu plug-in, pojazdach zeroemisyjnych zasilanych bateriami lub wodorem.

W 2022 r. w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach działać ma łącznie sześć linii produkcyjnych głównych podzespołów hybrydowych, w tym trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz trzy linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA.

W ubiegłym roku w polskich zakładach Toyoty rozpoczął działalność Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych. Dział ten ma przyspieszyć proces testowania napędów hybrydowych oraz lokalizacji produkcji komponentów hybrydowych w Europie.

Wraz z obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w zakładach w Wałbrzychu i w Jelczu-Laskowicach do końca 2022 r. wzrośnie do prawie 6 mld zł; możliwości produkcyjne do 1,65 mln podzespołów rocznie a zatrudnienie do ponad 3000 osób – podał koncern.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: