Szczepienia. Trzeba uregulować "okazje" poza kolejnością

Rzecznik rządu zapowiada, że przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia uregulujemy kwestię pozostających szczepionek. - Trzeba uregulować sytuację, w której w danym miejscu określona liczba osób nie stawia się na szczepienia, pozostają szczepionki i nie wystarcza czasu, żeby zaprosić osoby na następny dzień; zostanie to określone przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia - poinformował w Radiu Kraków rzecznik rządu Piotr Müller

Rzecznik rządu pytany w czwartek o szczepienie się osób młodych w Rzeszowie, odparł, że docierają do rządu zgłoszenia w różnych miejscach kraju dotyczących „szczepienia osób poza kolejnością”.

Zawsze w takich miejscach podlega to kontroli. Jeżeli doszło do takiej sytuacji w Rzeszowie, a najprawdopodobniej doszło, to wynikało to ze złamania regulacji, które w tej chwili funkcjonują i dlatego NFZ w tej chwili to kontroluje - powiedział Müller. - Trzeba uregulować kwestię takiej sytuacji, w której jakaś określona liczba osób nie stawia się na szczepienia i w związku z tym pozostaje określona liczba szczepionek w danym punkcie, a czas jest niewystarczająco duży, żeby zaprosić osoby na następny dzień, więc żeby te szczepionki można było użyć. Przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia to zostanie określone - dodał.