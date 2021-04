Dworczyk: Dziś nowe zawody zostaną dopuszczone do szczepień

W piątek zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia poszerzające dostęp dla nowych zawodów do szczepień i kwalifikacji do szczepień - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk

Dworczyk na konferencji w KPRM przedstawił bieżące informacji dotyczące Narodowego Programu Szczepień. Dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie pana ministra zdrowia, dzięki któremu - tak jak zapowiadaliśmy to już kilkakrotnie - poszerzymy dostęp do szczepień i do kwalifikacji do szczepień dla szeregu nowych zawodów - poinformował. „Jest to jeden z kroków w kierunku przyspieszania procesu szczepień, upraszczania procedur” - dodał.

O ile do tej pory kwalifikować do szczepienia mógł wyłącznie lekarz, i to była taka polska specyfika, o tyle 10 razy więcej teraz osób będzie dopuszczonych do kwalifikacji - przekazał szef KPRM. „Dołączymy w ten sposób do bardzo wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia” - dodał.

Jak mówił szef KPRM, „dzisiaj również publikujemy uproszczoną kwalifikację polegającą na tym, że kwalifikacja będzie się wyłącznie odbywała przez wypełnienie karty kwalifikacyjnej”. „Jest to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent, podpisując się na nim” - poinformował. „Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, pacjent będzie kierowany do lekarza. W przypadku, kiedy nie ma żadnych wątpliwości, taki kwestionariusz jest wystarczającą kwalifikacją i pacjenta można zaszczepić” - powiedział Dworczyk.

Jeden z najniższych wskaźników utylizacji szczepionek

Polska ma jeden z najniższych wskaźników utylizacji szczepionek w całej Europie; mniej więcej jedna na 1000 szczepionek jest utylizowana - podkreślił w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Dworczyk dementował pojawiające się w mediach informacje o dużym odsetku utylizowanych szczepionek w Polsce.

Jak dodał, to zasługa osób prowadzących działania w punktach szczepień, które bardzo profesjonalnie prowadzą szczepienia, dbając o preparaty i dobrze organizując proces szczepień.

To, że jakieś szczepionki od czasu do czasu mogą się zmarnować, bo na przykład czy jest uszkodzenie mechaniczne, czy fragmentu korka w czasie nakłucia dostanie się do fiolki, czy - co zdarza się bardzo rzadko - nie zjawi się pacjent i nie ma go kim zastąpić, to takie sytuacje - ze statystyki to wynika - muszą się zdarzyć. Ale na tle innych krajów mamy tutaj świetne wyniki i warto to podkreślać - zaznaczył Dworczyk.

Od 12 kwietnia ruszy rejestracja dla rocznika 1962, a zgodnie z harmonogramem 24 kwietnia ma się rozpocząć rejestracja rocznika 1973.

Rejestrację kolejnych roczników na szczepienie przeciw COVID-19 trzeba dostosowywać do liczby chętnych, przejściowo wstrzymując rejestrację lub przyspieszając rejestrację kolejnych roczników – powiedział w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk przypomniał w piątek, że zgodnie z harmonogramem szczepień w poniedziałek 12 kwietnia rusza rejestracja na szczepienia osób urodzonych w roku 1962.

Ale podkreślamy za każdym razem, że musimy być elastyczni: jeżeli mamy na dzisiaj zaplanowany start rejestracji na 12 kwietnia w poniedziałek, to na 100 procent ta rejestracja wystartuje. Ale jeżeli np. po pięciu dniach i uruchomieniu rejestracji dla kolejnych roczników okaże się, że jest tak duże zainteresowanie, że zaczyna brakować terminów, albo zaczyna to być zbyt dużym obciążeniem dla systemu, wtedy możemy na jeden lub dwa dni wstrzymać ten proces i kontynuować go po krótkiej przerwie - podkreślił minister.

Dodał, że zasada elastyczności będzie też działać w drugą stronę. Jeżeli po kilku dniach okaże się, że jest mniejsze zainteresowanie niż się spodziewaliśmy, możemy przyspieszać te rejestracje i zaraz po dwudziestym czwartym uruchamiać kolejne roczniki - zapowiedział. Według harmonogramu 24 kwietnia ma się rozpocząć rejestracja rocznika 1973.

Im szczepionek będzie więcej, im szczepień będzie więcej, tym bardziej musimy jako organizatorzy całego systemu być elastyczni - zaznaczył Dworczyk.

Dotychczas w Polsce zaszczepiono ponad 7 mln osób, ponad 2 mln osób otrzymało obydwie dawki szczepionki.

