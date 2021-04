MF o legalizacji wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów

FPP: Z podatku akcyzowego od 1 grama tytoniu w papierosach do budżetu wpływa 66 groszy, a w wyrobach nowatorskich 31 groszy. Jeśli doliczyć VAT okazuje się jednak, że 1 gram tytoniu w zwykłych papierosach jest przekłada się na 82 grosze, a we wkładach do podgrzewania 76 groszy