PZU podsumowuje dotychczasową współpracę ze startupami

PZU przygotował raport dotyczący innowacji i współpracy ze startupami. W Grupie PZU od kilku lat działa Laboratorium Innowacji, które wspiera poszczególne biznesy należące do największego polskiego ubezpieczyciela we wdrażaniu najnowszych technologii i rozwiązań. Nowa strategia Grupy PZU na lata 2021-2024 zakłada coroczne inwestycje w kwocie 100 mln złotych w obszary związane z szeroko rozumianą transformacją cyfrową oraz innowacjami

Digitalizacja to trend obecny wśród firm ubezpieczeniowych już od kilku lat. Pandemia SARS-COV-2 przyśpieszyła cyfrową rewolucję ubezpieczycieli, którzy coraz chętniej korzystają z rozwiązań oferowanych przez startupy – mówi Artur Kurcweil, dyrektor zarządzający ds. digitalizacji w PZU.

6 na 10 firm ubezpieczeniowych stworzyło już wewnętrzne zespoły zajmujące się innowacjami. W PZU już od kilku lat funkcjonuje Laboratorium Innowacji, które koordynuje współpracę największego polskiego ubezpieczyciela ze startupami. Przez ostatnie trzy lata jego pracownicy przeanalizowali ponad 5000 pomysłów, z czego 40 z nich przeszło do etapu pilotażu, a ponad 25 zostało przekazanych do wdrożenia w bliskiej współpracy z przedstawicielami poszczególnych biznesów Grupy PZU. Łącznie wygenerowały one oszczędności liczone w dziesiątkach milionów złotych. Rocznie ponad 150 osób jest zaangażowanych w PZU we wdrażanie innowacji.

Jako podsumowanie ostatnich lat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w Grupie PZU przygotowaliśmy raport PZU Ready For Startups. Przyglądamy się w nim bliżej rynkowi insurtech na świecie, w Europie i Polsce. Mówimy o naszych doświadczeniach i podpowiadamy jak powinna wyglądać udana współpraca między dużymi korporacjami a startupami – dodaje Marcin Kurczab, dyrektor ds. innowacji odpowiedzialny za Laboratorium Innowacji. Grupa PZU kieruje się zasadami, które ułatwiają wyszukiwanie i wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych:

innowacje są wdrażane w bliskiej współpracy z właścicielami biznesowym i kładziemy nacisk na innowacje z obszaru digitalizacji, nowych interakcji z klientem, zaawansowanej analityki oraz rozwiązań z kategorii „pracodawca 2.0”,

pilotaże powinny być prowadzone szybko, sprawnie i niewielkim nakładem środków, żeby móc przetestować jak najwięcej pomysłów,

innowacyjne działania wiążą się z wysokim ryzykiem dlatego porażki są elementem modelu. Nie zniechęcają do dalszych prób, są cenną lekcją na przyszłość,

innowacje to nie tylko konkretne rozwiązania, chodzi o odpowiednie podejście i sposób myślenia.

Nowa strategia Grupy PZU na lata 2021-2024 zakłada corocznie 100 mln zł na inwestycje w takie obszary jak cyfryzacja, wykorzystanie wiedzy o kliencie, wdrożenie zintegrowanego systemu CRM, czy analiza oczekiwań i poziomu zadowolenia klientów. Grupa PZU będzie jeszcze szerzej wykorzystywać sztuczną inteligencję oraz robotyzację procesów.

Na swoim koncie PZU ma już liczne przykłady udanej współpracy ze startupami. PZU wykorzystuje rozwiązania sztucznej inteligencji od Tractable w likwidacji szkód, WebTotem pomaga sprawdzać cyberbezpieczeństwo małych i średnich firm, a wraz z Sidly dostarcza opaski życia, które wspierają medyków w opiece nad osobami zarażonymi koronawirusem. W ramach programu PZU Ready for Startups największy polski ubezpieczyciel zaprasza do współpracy startupy technologiczne nie tylko z Polski, ale także z całego świata. Partnerstwo z PZU to szansa na pilotażowe wdrożenie w największej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej, której zaufały miliony klientów w pięciu krajach.

PZU/KG