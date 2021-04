Poznaj LINK4 MAMA – polisę chroniącą Mamę i Dziecko

Pakiet LINK4 MAMA to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa stworzona specjalnie dla rodziny z myślą o jej spokoju, bezpieczeństwie i zdrowiu. Warto poznać siłę ochrony zawartej w ofercie LINK4 przygotowanej specjalnie na miarę potrzeb i oczekiwań opiekuńczej MAMY

Żyjemy w trudnym czasie pandemii. Matki najlepiej wiedzą, ile niepokojów spada teraz codziennie na ich głowę. Szczególnie często myślimy z obawą o bezpieczeństwie swojej rodziny. Pakiet LINK4 MAMA powstał po to, by kobietom dać ochronę i pewność, że w razie niespodziewanych kłopotów otrzymamy pomoc – mówi Patrycja Kotecka - Ziobro, członek zarządu LINK4.

Ty też odczuwasz czasami lęk? Każda z kobiet tak ma, zwłaszcza mama myśląc o swoich dzieciach! Niespodziewany wypadek, nagła choroba, szkoda wyrządzona przez małego urwisa, strach przed porodem lub baby blues po narodzinach maleństwa… Każda z kobiet mierzy się ze swoimi strachami, zwłaszcza w czasie pandemii.

Nie musisz się już obawiać, bo towarzystwo ubezpieczeniowe LINK4 zadba o Wasze bezpieczeństwo. A Ty będziesz spać spokojnie, bo wiesz, że dzięki pakietowi LINK4 MAMA masz realne wsparcie w niebezpiecznych sytuacjach. Sama wybierasz zakres ochrony dla siebie i dziecka, sama decydujesz o wysokości składki. Możesz skorzystać z ubezpieczenia i poczuć, że grono specjalistów o Was zadba.

Oto produkty, które przygotowaliśmy dla Ciebie w pakiecie LINK4 MAMA (w tym LINK4 Dziecko).

ZDROWIE MAMY

Zachorowałaś lub miałaś nieszczęśliwy wypadek? Wystarczy że zadzwonisz, a my zorganizujemy i opłacimy połowę kosztów wizyty u lekarza specjalisty. A dodatkowo, o każdej porze dnia i nocy, będziesz mogła skonsultować z pediatrą stan zdrowia Twojego dziecka.

SZYBKA POMOC DLA MAMY

Czasem nie ma chwili do stracenia, a pomoc potrzebna jest natychmiast. Jeśli zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek, dostarczymy do Twojego domu leki i zapłacimy za nie (do 250 zł), pokryjemy też koszty sprzętu rehabilitacyjnego (do 1000 zł).

POMOC PRAWNIKA

Wracasz z urlopu macierzyńskiego i musisz walczyć o swoje prawa, sprzedajesz mieszkanie, samochód, masz problem z odzyskaniem pieniędzy? Nasi prawnicy są do dyspozycji w Twoich codziennych sprawach i służą Ci fachową pomocą.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Twój urwis znowu nabroił? Zbita szyba, zarysowany samochód czy połamane kwiaty w ogródku u sąsiadki? To żaden problem! Zapłacimy za szkody wyrządzone osobie trzeciej przez Twoje dziecko, a także przez Ciebie.

NNW DLA MAMY

Miałaś nieszczęśliwy wypadek? Zapłacimy za uszczerbek na Twoim zdrowiu i hospitalizację.

NNW DZIECKA

To nie tylko świadczenie w razie nieszczęśliwego wypadku w szkole, przedszkolu czy na zajęciach dodatkowych. Nasze ubezpieczenie obejmuje nawet boreliozę po ukąszeniu kleszcza.

ZDROWIE URWISA

Nagła choroba malucha? O każdej porze dnia i nocy pod telefonem czeka pediatra gotowy do udzielenia pomocy. Zorganizujemy i pokryjemy połowę kosztów wizyty u lekarza specjalisty, konsultację rehabilitanta, a także psychologa.

SZYBKA POMOC DLA DZIECKA

Twoja pociecha złamała nogę? W razie potrzeby dostarczymy do Twojego domu sprzęt rehabilitacyjny i leki, a w razie dłuższej nieobecności w szkole pokryjemy koszty korepetycji (do 600 zł). Zdarzył się wypadek i dziecko trafiło do szpitala? Pokryjemy koszty łóżka szpitalnego lub hotelu przy szpitalu dla opiekuna (do 1000 zł).

Dla każdej Mamy nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo najbliższych. Stąd tak kompleksowa i przemyślana oferta LINK4 MAMA. Szczególnie teraz, w obliczu trudności wywołanych pandemią, wybór wiarygodnego i solidnego partnera ubezpieczeniowego stał się szczególnie ważny. Wiemy o tym w LINK4 i dajemy Ci to, czego oczekujesz najbardziej – gwarancję niezawodności i szybkiej pomocy, gdy przyjdzie taka konieczność – mówi Patrycja Kotecka - Ziobro.

LINK4 MAMA to Twoje realne wsparcie w potrzebie

Maksymalna suma ubezpieczenia w polisie następstw nieszczęśliwych wypadków dla mamy to 50 000 zł, a dla dziecka to 100 000 zł., natomiast maksymalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej to aż 150 000 zł. Ubezpieczenie NNW obowiązuje na całym świecie, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w Europie, a ubezpieczenia Assistance i pomocy prawnej obowiązują na terenie całej Polski.

Dołącz do grona Mam, dla których stworzyliśmy ofertę pełną wsparcia i zrozumienia. Razem możemy stawić czoła strachom i wspólnie je oswoić. Masz pytania? Zadzwoń do nas na numer 604 14 14 14 lub zamów bezpłatną rozmowę na stronie www.link4.pl, a my do Ciebie oddzwonimy. Możesz także ubezpieczyć się u agenta.

Pozwól się nam zaopiekować Tobą i Twoimi najbliższymi.

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach odpowiedzialności znajdziesz w OWU na www.link4mama.pl