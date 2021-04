Prezes spółki oszukanej "na policjanta" odwołany

Akt oskarżenia przeciw byłemu prezesowi Towarzystwa Finansowego Silesia, które zarządza m.in. majątkiem Stoczni Szczecińskiej Nova, wysłała do sądu katowicka prokuratura. Chodzi o umowę dzierżawy terenów stoczni spółce Kraftport. Silesia straciła na niej ok. 36 mln zł. Jest spółką Skarbu Państwa powołaną do restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw.