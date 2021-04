Południowa Obwodnica - warszawiacy odliczają…

GDDKIA: zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW to ok. 90 proc. Mając na uwadze obecne zaawansowanie, należy spodziewać się zakończenia wszystkich robót jeszcze w czerwcu br.

Układanie nawierzchni na połowie szerokości jezdni.w tunelu / autor: fot. materiały prasowe GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

Prace wykończeniowe w tunelu / autor: fot. materiały prasowe GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

W nawie południowej tunelu pod Ursynowem mamy już nawierzchnię betonową. W nawie północnej do ułożenia zostało ok. 1800 m nawierzchni na połowie szerokości jezdni. Do wykonania pozostają jeszcze kilkusetmetrowe odcinki betonowej nawierzchni po wschodniej i zachodniej stronie tunelu oraz jeszcze krótsze fragmenty nawierzchni bitumicznej. Wewnątrz tunelu z każdym dniem będzie przybywać betonowych okładzin ścian – informuje w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Prace wykończeniowe przy wylocie tunelu w kierunku Okęcia / autor: fot. materiały prasowe GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

Wykonywane będą zbrojenia i szalunki obramowań przejść awaryjnych oraz uszczelniania ścian szczelinowych i oczepów. Pod sufitem zamontowano już wszystkie oprawy oświetleniowe i wentylatory strumieniowe. Prowadzony będzie montaż opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych oraz układane koryta pod instalację monitoringu i systemu alarmowego. Wykonywanie okładzin ścian tunelu / autor: fot. materiały prasowe GDDKiA

Po wschodniej stronie węzła Warszawa Ursynów trwa budowa ekranów akustycznych / autor: fot. materiały prasowe GDDKIA / Krzysztof Nalewajko

Po wschodniej stronie węzła Warszawa Ursynów trwa budowa ekranów akustycznych. Na obiektach mostowych zamontowano siatki zabezpieczające. Prowadzone są także prace związane z profilowaniem terenów płaskich oraz nasadzenia drzew i krzewów - podaje Dyrekcja.

Zaawansowanie pracna ursynowskim odcinku S2 POW to ok. 90 proc. Należy spodziewać się zakończenia wszystkich robót jeszcze w czerwcu br. - przewiduje GDDKiA.

Zaawansowanie pracna ursynowskim odcinku S2 POW to ok. 90 proc. / autor: fot. materiały prasowe GDDKiA / Krzysztof Nalewajko

Umożliwi to przeprowadzenie niezbędnych testów i odbiorów, co w konsekwencji doprowadzi do oddania tunelu do ruchu. Ostateczna data zakończenia kontraktu zostanie wskazana po rozpatrzeniu złożonych przez wykonawcę roszczeń - zastrzega GDDKiA.

Źródło: materiały prasowe GDDKiA, oprac. sek