Chciała szybko zarobić. Oszust ukradł z jej konta 300 tys. zł

ABW i prokuratura prowadzą śledztwo w sprawie nieuprawnionego wykorzystywania danych z systemu PESEL przez komorników sądowych. W niepowołane ręce mogły wyciec dane co najmniej dwóch milionów Polaków. Czyje dokładnie dane wyciekły i kto może mieć do nich dostęp – ma ustalić śledztwo. Dane te mogą posłużyć do rozmaitych przestępczych działań finansowych i kryminalnych, np. wyłudzeń kredytów,…